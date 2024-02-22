Из-за пожара в центре Kristiine изменена организация движения

Старейшина района Кристийне Яанус Рийбе просит всех следовать временным правилам движения и не пытаться попасть на парковку торгового центра по дороге между центром и железнодорожными путями, потому что это может привести к серьезному затору в районе заправочной станции Circle K.

Во второй половине дня в среду в торговом центре Kristiine вспыхнул пожар в складской части здания, но дым распространился и на торговые площади. Пострадал склад товаров для интерьера, а также торговые площади на первом этаже здания.

Пожар не распространился дальше пункта выдачи товаров, локализовать его во многом помогла спринклерная система, заработавшая в ближайших помещениях.