Российские пограничники спрашивают об отношении к войне в Украине

Представитель полиции безопасности Марта Туул сообщила Postimees, что Россия начала более нахально обращаться с лицами, пересекающими границу.

«К сожалению, заполнение таких анкет касается не только пересекающих границу украинцев, но и эстонцев, пересекающих границу в сторону России. Данные собираются с целью вербовки или использования собранной информации иным образом для своей подрывной деятельности», - сказала Туул.