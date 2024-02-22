Сотрудники пограничной службы РФ начали требовать от проходящих границу заполнить анкету, в которой, среди прочего, запрашивается информация об отношении к войне в Украине и IMEI-код мобильного устройства. Полиция безопасности (КаПо) рекомендует по возможности не заполнять данную форму.
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Российские пограничники спрашивают об отношении к войне в Украине
Представитель полиции безопасности Марта Туул сообщила Postimees, что Россия начала более нахально обращаться с лицами, пересекающими границу.