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Российские пограничники спрашивают об отношении к войне в Украине

Андрес Эйнманн
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Российские пограничники просят заполнять сомнительные анкеты.
Российские пограничники просят заполнять сомнительные анкеты. Фото: Postimees

Сотрудники пограничной службы РФ начали требовать от проходящих границу заполнить анкету, в которой, среди прочего, запрашивается информация об отношении к войне в Украине и IMEI-код мобильного устройства. Полиция безопасности (КаПо) рекомендует по возможности не заполнять данную форму.

Представитель полиции безопасности Марта Туул сообщила Postimees, что Россия начала более нахально обращаться с лицами, пересекающими границу.

«К сожалению, заполнение таких анкет касается не только пересекающих границу украинцев, но и эстонцев, пересекающих границу в сторону России. Данные собираются с целью вербовки или использования собранной информации иным образом для своей подрывной деятельности», - сказала Туул.

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