Часть членов преступной группировки «Джокера» получили согласительные приговоры

Суд приговорил Тайво Хавама к реальному тюремному сроку в пять лет и три месяца. Эрго Хааб приговорен к реальному сроку в пять лет, два месяца и два дня.

Марко Егоров и Дмитрий Черевко приговорены к 10 месяцам заключения, которые должны будут сразу же отбыть, остальной срок наказания является условным. Маргус Луми приговорен к условному сроку наказания.

Госпрокурор Райго Аас сказал после вынесения приговора, что преступность не должна окупаться и это решение суда подало соответствующий сигнал и связанным с деятельностью преступной группировки «Джокера» обвиняемым.

«Наряду с тюремными сроками у обвиняемых конфисковали имущества на сумму более 140 000 евро, удовлетворены гражданские иски двоих потерпевших на сумму 4300 евро», - сказал Аас.

По словам Ааса, необычной для преступных группировок является добровольная готовность обвиняемых компенсировать гражданские иски пострадавших и отказаться от полученного преступным путем имущества.

«С учетом пяти обвиняемых 140 000 евро - это также необычно большая сумма, что в свою очередь показывает, насколько широкомасштабной была деятельность преступной группировки так называемого Джокера, согласно обвинению. Суд над обвиняемым в руководстве преступной группировкой Валерием Рамъялгом и четырьмя обвиняемыми в принадлежности к ней начнется через несколько месяцев», - сказал Аас.