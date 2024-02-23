Денис Ларченко: на отсутствие учителей в Нарве жалуются те чиновники, которые должны их искать

Выдержки из беседы:

- Власти Нарвы говорят, что рассчитывают, что большинство сокращаемых учителей закрывающейся в этом году Солдинаской гимназии найдут себе рабочие места в других учебных заведениях. Таким образом, это сокращение - больше техническая процедура?

- Да, действительно, это больше формальность, которая продиктована некоторыми законодательными актами. Если ликвидируется какое-то предприятие, или же какая-то организация, в данном случае - школа, необходимо провести определенные процедуры. Это сокращения, в том числе - и тех кадров, которые соответствуют квалификации учителя. Я очень надеюсь на то, что им будет предложено место в других наших муниципальных школах. И что в действительности они не останутся без работы.

Денис Ларченко. Фото: Ээро Вабамяги

- По словам и. о. директора Солдинаской школы Татьяны Силе, точно сказать, где и сколько педагогов окажется, можно будет только после окончания публичных конкурсов. Какие основные направления и перспективы для этих учителей наиболее вероятны?

- Давайте еще раз четко проговорим, что сейчас эти сокращения - действительно формальность. А проблемы у нас возникнут в июле, когда людей будут на самом деле увольнять за то, что они не соответствуют квалификации. И одновременно будут открываться вакантные места, всего лишь за месяц до начала нового учебного года.