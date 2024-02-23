Пт, 23.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

Денис Ларченко: на отсутствие учителей в Нарве жалуются те чиновники, которые должны их искать

Павел Соболев
, журналист
Copy
  • Нарва не должна допустить переезда нарвских учителей в Кохтла-Ярве или Йыхви
  • Школа Паю сможет сохранить свой фокус на детях с особыми образовательными потребностями
  • В Нарве не саботируют переход на эстоноязычное образование, но некоторые важные вещи делаются вяло

На прошлой неделе Нарвская Солдинаская школа направила в Кассу по безработице сообщение о сокращении 81 сотрудника, в то же время в соцсетях стала обсуждаться тема слияния трех других нарвских школ в одну. О том, какие изменения ждут школьную сеть Нарвы и чем они чреваты, в студии Postimees порассуждал заместитель председателя фракции Respect в Нарвском горсобрании Денис Ларченко.

Выдержки из беседы:

- Власти Нарвы говорят, что рассчитывают, что большинство сокращаемых учителей закрывающейся в этом году Солдинаской гимназии найдут себе рабочие места в других учебных заведениях. Таким образом, это сокращение - больше техническая процедура?

- Да, действительно, это больше формальность, которая продиктована некоторыми законодательными актами. Если ликвидируется какое-то предприятие, или же какая-то организация, в данном случае - школа, необходимо провести определенные процедуры. Это сокращения, в том числе - и тех кадров, которые соответствуют квалификации учителя. Я очень надеюсь на то, что им будет предложено место в других наших муниципальных школах. И что в действительности они не останутся без работы.

Денис Ларченко.
Денис Ларченко. Фото: Ээро Вабамяги

- По словам и. о. директора Солдинаской школы Татьяны Силе, точно сказать, где и сколько педагогов окажется, можно будет только после окончания публичных конкурсов. Какие основные направления и перспективы для этих учителей наиболее вероятны?

- Давайте еще раз четко проговорим, что сейчас эти сокращения - действительно формальность. А проблемы у нас возникнут в июле, когда людей будут на самом деле увольнять за то, что они не соответствуют квалификации. И одновременно будут открываться вакантные места, всего лишь за месяц до начала нового учебного года.

Это, на мой взгляд, не совсем правильно. Люди, которые квалифицируют себя как учитель, будут подыскивать себе место, где они будут с конца августа или с сентября продолжать работу педагогом. Я думаю, что горуправа уже сейчас должна запустить механизмы, которые позволят этим людям застолбить себе место в муниципальных школах Нарвы. Чтобы эти учителя не уехали в Кохтла-Ярве, Йыхви или еще куда-то. Где тоже будет нехватка кадров к началу нового учебного года.

Эти люди, которые квалифицируются, они должны быть перенаправлены. Действительно, им надо дать возможность присмотреть себе те места, на которые они будут подходить. Также горуправа должна уже и предпринять шаги по поводу открытия этих самых конкурсов.

- В июне Министерство образования представило Нарвской горуправе предложение о строительстве нового здания основной школы; цель - к 2028 году три школы - Пяхклимяэскую, Паю и школу №6 - соединить в одном здании, построенном специально для этого. Вчера Нарвское горсобрание обсуждало эту тему. Этот план остается в силе?

- Нет, больше этот план не имеет силы. Вчера мы праздновали своего рода небольшую победу. В первую очередь это была победа школы Паю, родителей учеников и учителей, которые не были равнодушными, и нам действительно удалось найти компромиссное решение. В новое здание будут переведены Пяхклимяэская школа и школа Паю. 6-я школа будет работать на базе Пяхклимяэской школы. Это означает, что в 2028 году в новое здание школы переедут только две нынешние школы.

- Школу Паю из этих трех школ отличает то, что в ней обучаются и дети с особыми образовательными потребностями. Насколько хорошим решением для этой категории учащихся, для родителей, будет слияние их школы с другой?

- Именно в этом нюансе и заключался главный смысл нашей борьбы за принятие поправки к предложенному ранее законопроекту. Мы не верили в модель новой школы как одного юрлица, в которое будут включено и обучение детей с особыми образовательными потребностями.

- Предпочтительна работа в одном здании двух юрлиц?

- Да, и вчера и было принято именно такое решение. В одном здании будет базироваться два юрлица, и у них будет полная автономия в плане собственного развития как школ. У школ будут свои кошельки, из которых будут финансировать зарплаты педагогов, специалистов по работе с теми же самыми детьми с особыми образовательными потребностями, по внеклассной работе. Каждая школа будет ориентировать свои деньги в соответствии со своими интересами.

Нам было важно сохранить эту возможность именно для школы Паю, и мы сделали это. Быть автономными, и развиваться именно по своему видению, внутри общего комплексного здания. Да, там будут общие территории: скажем, столовая, спортивный зал, гардероб, то, что будет позволять создавать вот эту инклюзивную среду во внеурочное время, когда дети двух школ будут в какой-то степени перемешаны. Но при этом у школы Паю будет своя администрация, свои специалисты, свои учителя. Это позволит школе не терять свой фокус и предлагать именно необходимые детям с особыми образовательными потребностями услуги.

Денис Ларченко.
Денис Ларченко. Фото: Ээро Вабамяги

- Порой из уст таллиннских политиков госуровня звучат утверждения, что в Ида-Вирумаа идет чуть ли не саботаж школьной реформы. Когда политики и чиновники в Нарве заводят разговор о компромиссах и отсрочках при переходе на эстонский язык обучения, это подтверждение такой оценки, или это никакой не саботаж, а вынужденные шаги на фоне особенностей региона?

- Мне кажется, что очень часто политики в Таллинне, комментируя ситуацию в Нарве или вообще в Ида-Вирумаа, не понимают, что там на самом деле хорошо и что там плохо, потому что они не вникают в детали, а в деталях часто и оказывается, что называется, самая суть.

Нарва готовится к переходу, но многие процессы могли бы вестись значительно активнее, прежде всего - поиск преподавателей на новый учебный год. Сейчас порой в Нарве политики жалуются на отсутствие преподавателей, но мне кажется, что преподаватели ведь так и не появятся, если ты сам не начнешь их искать.

У нас идет обучение новых учителей на базе Нарвского колледжа Тартуского университета, у нас идет переобучение имеющихся учителей, дополнительное обучение их эстонскому языку. Сейчас мы уже знаем, что по данным отдела образования Нарвской горуправы, огромное количество учителей, которые сейчас не соответствуют требованиям в части знания языка на B2, активно обучаются эстонскому, и значительная их часть сможет выполнить это требование. Мы предполагаем, что они смогут сдать этот экзамен. И даже экзамен на С1 в случае тех учителей, которым это будет необходимо.

Так что нельзя говорить, что все совсем уж плохо. Можно говорить, что есть отправные точки в сторону развития, и нужно делать обзор положения, обзор потребностей, существующих в городе. Мы должны смотреть на имеющиеся кадры, в том числе и в детсадах, где тоже была проведена оптимизация, и эта работа должна вестись совместно с самими педагогами, в том смысле, что людям же надо предлагать возможности, потому что если у человека нет предложения, то нет и четкой картинки того, что происходит в сфере образования.

Если же говорить про пробуксовку или саботаж, то я бы описал ситуацию так, что такой вещью, как поиск новых учителей, а также прояснением того, сколько учителей реально понадобится, горуправа Нарвы занимается сейчас, наверное, недостаточно активно.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх