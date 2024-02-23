Денис Ларченко: на отсутствие учителей в Нарве жалуются те чиновники, которые должны их искать

- Мне кажется, что очень часто политики в Таллинне, комментируя ситуацию в Нарве или вообще в Ида-Вирумаа, не понимают, что там на самом деле хорошо и что там плохо, потому что они не вникают в детали, а в деталях часто и оказывается, что называется, самая суть.
Нарва готовится к переходу, но многие процессы могли бы вестись значительно активнее, прежде всего - поиск преподавателей на новый учебный год. Сейчас порой в Нарве политики жалуются на отсутствие преподавателей, но мне кажется, что преподаватели ведь так и не появятся, если ты сам не начнешь их искать.
У нас идет обучение новых учителей на базе Нарвского колледжа Тартуского университета, у нас идет переобучение имеющихся учителей, дополнительное обучение их эстонскому языку. Сейчас мы уже знаем, что по данным отдела образования Нарвской горуправы, огромное количество учителей, которые сейчас не соответствуют требованиям в части знания языка на B2, активно обучаются эстонскому, и значительная их часть сможет выполнить это требование. Мы предполагаем, что они смогут сдать этот экзамен. И даже экзамен на С1 в случае тех учителей, которым это будет необходимо.
Так что нельзя говорить, что все совсем уж плохо. Можно говорить, что есть отправные точки в сторону развития, и нужно делать обзор положения, обзор потребностей, существующих в городе. Мы должны смотреть на имеющиеся кадры, в том числе и в детсадах, где тоже была проведена оптимизация, и эта работа должна вестись совместно с самими педагогами, в том смысле, что людям же надо предлагать возможности, потому что если у человека нет предложения, то нет и четкой картинки того, что происходит в сфере образования.
Если же говорить про пробуксовку или саботаж, то я бы описал ситуацию так, что такой вещью, как поиск новых учителей, а также прояснением того, сколько учителей реально понадобится, горуправа Нарвы занимается сейчас, наверное, недостаточно активно.