В студии Postimees Денис Ларченко: кого и как затронет реорганизация школьной сети Нарвы?

- По данным Нарвской горуправы, из сокращаемых учителей Солдинаской школы только 27 не соответствуют новым квалификационным требованиям, а в отношении остальных власти Нарвы рассчитывают, что они найдут себе рабочие места в других учебных заведениях. По словам и. о. директора Солдинаской школы Татьяны Силе, точно сказать, где и сколько педагогов окажется, можно будет только после окончания публичных конкурсов, поскольку учительские места заполняются через обязательный открытый конкурс. Какие основные направления и перспективы для этих учителей наиболее вероятны?

- В июне Министерство образования представило Нарвской горуправе предложение о начале переговоров о строительстве нового здания основной школы с тремя параллелями. Это означает, что к 2028 году три школы - Пяхклимяэскую, Паю и школу №6 - соединили бы в одном здании, построенном специально для этого. Школу Паю из этих трех школ отличает то, что в ней обучаются и дети с особыми образовательными потребностями. Насколько хорошим решением для этой категории учащихся будет слияние их школы с двумя другими? Можно ли соблюсти их интересы в объединенной и очень большой школе?

- Министр образования Кристина Каллас 29 января издала распоряжение, согласно которому на 21 февраля назначалось начало административного надзора над образовательными учреждениями Нарвы на предмет соответствия их директоров и завучей квалификационным требованиям. Речь идет о руководителях восьми общеобразовательных школ и тринадцати детских садов Нарвы. Насколько влияет эта проверка на сферу школьного образования в Нарве, чувствуется ли какая-то особая нервозность, можно ли предполагать, что какие-то школьные или дошкольные учреждения ждет смена руководства?

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