Чт, 22.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ ⟩ Преступники рассылают мошеннические письма от имени Tallink

rus.postimees.ee
Copy
Судно Tallink MyStar.
Судно Tallink MyStar. Фото: Raul Mee / Tallink Grupp

Tallink Grupp предупреждает, что от их имени распространяются мошеннические сообщения по SMS и электронной почте, в которых мошенники просят адресата открыть якобы заказы от Tallink, но настоящая цель письма - кража данных людей и распространение компьютерных вирусов.

Tallink подчеркивает, что отправляет свои электронные письма только с адресов, которые заканчиваются на @tallink.ee, @tallink.com или @tallinksilja.com.

Компания призывает людей быть бдительными при открытии писем и ссылок и рекомендует в случае сомнений не открывать входящие письма.

Если у кого-то есть сомнения по поводу полученных писем от компании, Tallink Grupp просит связаться со своими специалистами по телефону 6 409 804.

Мошенническое письмо, отправленное от имени
Мошенническое письмо, отправленное от имени Фото: Tallink.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх