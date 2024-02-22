Tallink Grupp предупреждает, что от их имени распространяются мошеннические сообщения по SMS и электронной почте, в которых мошенники просят адресата открыть якобы заказы от Tallink, но настоящая цель письма - кража данных людей и распространение компьютерных вирусов.
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ ⟩ Преступники рассылают мошеннические письма от имени Tallink
Tallink подчеркивает, что отправляет свои электронные письма только с адресов, которые заканчиваются на @tallink.ee, @tallink.com или @tallinksilja.com.
Компания призывает людей быть бдительными при открытии писем и ссылок и рекомендует в случае сомнений не открывать входящие письма.
Если у кого-то есть сомнения по поводу полученных писем от компании, Tallink Grupp просит связаться со своими специалистами по телефону 6 409 804.