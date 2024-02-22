Осторожно ⟩ Мошенники рассылают от лица курьерского предприятия DPD письма

От лица курьерского предприятия DPD мошенники рассылают письма на случайные адреса электронной почты всем, даже не сверяя правда ли ждет человек посылку от DPD. Одно такое письмо также пришло на общую электронную почту Postimees.

Письмо пришло с адреса Bundesliga@mgemporiki.g. Бундеслига - элитная лига чемпионата Германии по футболу, где много лет назад играл лучший эстонский футболист Рагнар Клаван. Курьерская компания точно не будет использовать такой адрес.

Скриншот мошеннического письма, присланного на электронный ящик. Фото: Postimees

Открыв письмо, вы увидите, что сайт выглядит подлинным. Самая большая подсказка о том, что это мошенничество — это адрес mydpdee.clinicadrchioasca.ro в адресной строке. Логотип DPD однако выглядит очень аутентично.

Скриншот с поддельного сайта DPD. Фото: Postimees

Далее, ничего не подозревающему пользователю уже будет представлена определенная сумма, которую требуют оплатить.

Фото: Postimees

DPD: Мошенники действуют быстро

Менеджер по продажам и маркетингу DPD Янек Кивимурд рассказал Postimees, что они получили сообщения от клиентов о том, что подобная схема распространяется в Интернете. «Что касается этого примера, то у нас нет точной информации о том, как долго распространяется такое мошенническое письмо. Мошенники действуют быстро и постоянно внедряют попытки фишинга с новым содержанием и внешним видом», - говорит он.

Кивимурд пояснил, что мошенники часто пользуются невнимательностью людей и создают домен с таким же названием, как у DPD. «Поддельные веб-сайты также могут быть очень похожи на настоящие. Надо быть особенно внимательным и обязательно проверять URL (адресную строку), следить за написанием, опечатками», - описывает менеджер по продажам.

Он также советует быть осторожным со ссылками, расположенными внутри текста, поскольку нажатие на ссылку может привести на совершенно другой сайт. Поэтому переходить по ссылкам следует в адресной строке, а не в тексте. Кивимурд просит не нажимать на подозрительные ссылки.

«Для всех нас важно повысить осведомленность наших близких, которым может быть сложно заметить опасности в цифровом мире», — добавляет Кивимурд.

Важно помнить, что компания DPD никогда не спросит: данные банковской карты,

ПИН-коды

не потребует банковских переводов или предоплат.