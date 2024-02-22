Новым генсеком НАТО может стать Марк Рютте

Ожидается, что НАТО подтвердит имя нового генсека на юбилейном саммите в Вашингтоне, который состоится этим летом и будет проходить в год 75-летия блока.

Хотя все подобные решения принимаются за закрытыми дверями, большинство членов НАТО, в том числе США, поддерживают Марка Рютте.

Последней за него высказалась Великобритания — источник в Министерстве иностранных дел сообщил, что он хорошо справится с этой работой.

Однако могут быть и те, кто в нем сомневается.

Рютте выражал критику некоторых действий премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который, в отличие от премьер-министра Нидерландов, не оказывает Украине поддержку и крайне медленно ратифицирует заявку Швеции на вступление в НАТО.

Рютте также имеет опыт общения с Дональдом Трампом, который снова пытается стать президентом США и подвергает сомнению основные принципы НАТО.

Недавно Рютте призвал европейских лидеров перестать делать недовольные заявления о Трампе и вместо этого увеличить военные расходы.