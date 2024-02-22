В четверг на очередном заседании нарвского городского собрания новым вице-мэром Нарвы была выбрана депутат Йыхвиского волостного собрания Мессурме Писарева. Теперь в Нарве будут два вице-мэра: Писарева и Карпиков.
Новым вице-мэром Нарвы стала Мессурме Писарева: я верю в переход на эстонский
За назначение Писаревой проголосовало 19 членов горсобрания, семь человек было против и один депутат воздержался. Писарева будет заниматься сферой образования.
«Вопрос перехода на эстонский язык очень большой и чувствительный для Нарвы. Но я не учитель и не педагог, я человек с опытом в руководстве и с определенным взглядом на персонал», - заявила новый вице-мэр.
По мнению Писаревой, может возникнуть проблема с поиском учебного персонала, а также с жильем для персонала. Она не отрицает, что можно было бы рассмотреть какие-то компромиссы в вопросе сроков перехода на эстонский.
«Я верю в переход, но надо исходить из реального положения дел и реального ресурса», - сказала она.
Сейчас Писарева является членом Йыхвиского волостного собрания и проживает в Йыхви. С 2021 по 2023 год она была членом Партии реформ, но в итоге покинула ее, и теперь она беспартийная. Кандидатуру Писаревой предложил мэр Нарвы Яан Тоотс, по словам самой Писаревой - в частной беседе. Она не сразу согласилась.
«Я не искала работу, у меня была работа. И по началу на предложение Тоотса я сразу сказала, что я не педагог, и мои предыдущие должности были руководящими. Плюс в деньгах на этой должности я тоже теряю, так как зарплата вице-мэра не слишком высокая», - сказала вице-мэр.
Писарева ранее училась и работала в Нарве, работала и в Нарвском колледже Тартуского университета. Она не собирается переезжать жить в Нарву, останется в Йыхви. И русский, и эстонский язык не являются для нее родными.
Некоторые представители оппозиции оказались недовольны новым вице-мэром и ее выступлением во время заседания горсобрания.
«Ее ждет огромный пласт работы, но это человек, который не имеет никакого опыта в сфере образования - она даже в школе педагогом не работала! А теперь она должна будет за четыре месяца вникнуть в тонкости и нюансы работы учителя», - высказал свое мнение оппозиционный депутат Денис Ларченко.
По его мнению, тот факт, что Яан Тоотс предложил Писареву как кандидата, уже вызывает большое разочарование в нем, как в мэре. «Он до сих пор абсолютно не понимает реалий Нарвы и грядущих проблем», - заявил Ларченко, добавив, что назначать второго вице-мэра, ответственного за сферу образования, нужно было намного раньше, так как до перехода на эстоноязычное образование осталось всего ничего.
На данный момент ни мэр Нарвы, ни оба вице-мэра не являются нарвитянами.