Новым вице-мэром Нарвы стала Мессурме Писарева: я верю в переход на эстонский

За назначение Писаревой проголосовало 19 членов горсобрания, семь человек было против и один депутат воздержался. Писарева будет заниматься сферой образования.

«Вопрос перехода на эстонский язык очень большой и чувствительный для Нарвы. Но я не учитель и не педагог, я человек с опытом в руководстве и с определенным взглядом на персонал», - заявила новый вице-мэр.

По мнению Писаревой, может возникнуть проблема с поиском учебного персонала, а также с жильем для персонала. Она не отрицает, что можно было бы рассмотреть какие-то компромиссы в вопросе сроков перехода на эстонский.

«Я верю в переход, но надо исходить из реального положения дел и реального ресурса», - сказала она.

Сейчас Писарева является членом Йыхвиского волостного собрания и проживает в Йыхви. С 2021 по 2023 год она была членом Партии реформ, но в итоге покинула ее, и теперь она беспартийная. Кандидатуру Писаревой предложил мэр Нарвы Яан Тоотс, по словам самой Писаревой - в частной беседе. Она не сразу согласилась.

«Я не искала работу, у меня была работа. И по началу на предложение Тоотса я сразу сказала, что я не педагог, и мои предыдущие должности были руководящими. Плюс в деньгах на этой должности я тоже теряю, так как зарплата вице-мэра не слишком высокая», - сказала вице-мэр.