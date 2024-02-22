В Еврокомиссии посоветовали Медведеву полечить психику

Представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано ответил на просьбу отреагировать на слова Медведева, который снова заявил российские претензии на Киев и Одессу.

«Обычно мы не комментируем слова людей, которые изо всех сил пытаются привлекать внимание к себе, особенно если это внутренний «номер 2» для каких-то целей. Хотя это хорошо, что упомянутое вами лицо публично транслирует диагноз о состоянии своего ментального здоровья, единственное, что здесь можно сказать – это порекомендовать консультации и помощь специалиста», – ответил Петер Стано.

Он добавил, что имея те миллиарды долларов, которые Россия потратила на ведение войны против Украины, Москва могла бы что-то найти и на программы поддержки здоровья своих граждан.

«Думаю, министры иностранных дел стран-членов очень четко выразили свою позицию, когда встречались в понедельник. Мы продолжим поддерживать Украину, которая правомерно защищается от агрессии... Представитель ЕС (Жозеп Боррель) и страны-члены делают то, что могут сделать, чтобы – как отметил Высокий представитель – предоставлять Украине «больше и быстрее» (поддержки), и не только «сколько будет необходимо», а «сколько бы это ни стоило», – добавил спикер.