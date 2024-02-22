Пороки питают Капитал культуры. В Эстонии будет новый теледом

После вчерашнего чтения почти наверняка закон будет изменен таким образом, что Фонд Eesti Kultuurkapital (Капитал культуры) сможет предоставлять деньги на строительство нового теледома для Эстонского Национального телерадиовещания (ERR), и что пособия внештатных работников впредь будут облагаться налогом.