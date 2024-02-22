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Пороки питают Капитал культуры. В Эстонии будет новый теледом

Кадри Таммепуу
, журналист
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Хельо Пикхоф и Тынн Ламп стоят перед эскизом. На снимке вид на новый дом телевидения со стороны улицы Гонсиори, на переднем плане нынешний дом радио.
Хельо Пикхоф и Тынн Ламп стоят перед эскизом. На снимке вид на новый дом телевидения со стороны улицы Гонсиори, на переднем плане нынешний дом радио. иллюстрация: Margus Ansu, Tiina Kõrtsini/Õhtuleht/Scanpix, Tallinna linnavalitsus

Вчера Рийгикогу принял во втором чтении проект, в котором, помимо чувства социальной защищенности, которым скупо наделяют творческих работников, были раскрыты смелые и планы правительственного союза, связанные с бетоном.

После вчерашнего чтения почти наверняка закон будет изменен таким образом, что Фонд Eesti Kultuurkapital (Капитал культуры) сможет предоставлять деньги на строительство нового теледома для Эстонского Национального телерадиовещания (ERR), и что пособия внештатных работников впредь будут облагаться налогом.

Вложения в бетон увеличиваются, потому при том, что люди меньше курят, они больше играют на деньги

Процент от общего дохода, выделяемый для зданий заведений культуры

Источник: Капитал культуры

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