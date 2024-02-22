Вчера Рийгикогу принял во втором чтении проект, в котором, помимо чувства социальной защищенности, которым скупо наделяют творческих работников, были раскрыты смелые и планы правительственного союза, связанные с бетоном.
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Пороки питают Капитал культуры. В Эстонии будет новый теледом
После вчерашнего чтения почти наверняка закон будет изменен таким образом, что Фонд Eesti Kultuurkapital (Капитал культуры) сможет предоставлять деньги на строительство нового теледома для Эстонского Национального телерадиовещания (ERR), и что пособия внештатных работников впредь будут облагаться налогом.