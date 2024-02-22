Кайрет Реммак-Грасманн: детям не обязательно видеть свои разбомбленные дома

Председатель комиссии Таллиннского горсобрания по образованию и культуре Кайрет Реммак-Грассманн не согласна с заявлением в СМИ Пяртеля-Пеэтера Пере, стратега городского планирования в том, что городская управа в Таллинне препятствует распространению и обсуждению идей свободного общества. «Культурное обогащение важно, но оно должно осуществляться в соответствии с ценностями общества и с учетом благополучия жителей. Искусство вызывает эмоции и может спровоцировать дискуссии, но в то же время следует внимательно учитывать, как оно влияет на разные группы общества», - сказала Реммак-Грассманн.

«Длительный период пандемии короны и войны в Украине наложили печать страха и тревоги на психическое здоровье нашего народа. В наших школах, детских садах, учебных заведениях, а также в медицинских учреждениях сегодня не хватает специалистов, способных справиться с этими последствиями. На фоне всей этой войны дети, взрослые и пожилые люди были напуганы. И мы не должны также забывать о чувствах украинских военных беженцев», - продолжила Реммак-Грассманн.

«Я согласна, что каждый имеет право на свое мнение и его выражение, но этот способ самовыражения должен быть ответственным и учитывать самых слабых членов нашего общества. Искусство свободно, как и его выражение, но те, кто наслаждается искусством, также должны иметь свободу решать, хотят ли они его потреблять. Почему этот шедевр навязывают тем, кто на самом деле не хочет его видеть? Место такого искусства не в общественном пространстве, а в картинной галерее, где желающие могут насладиться им по собственному желанию», - сказала председатель комиссии Таллиннского горсобрания по образованию и культуре.

«Детям не обязательно видеть свои разбомбленные дома. И неправильно думать, что они ничего не понимают. Выставка должна учитывать благополучие как детей, так и других более слабых членов общества. Эти конкретные экспонаты только вызывают страх и беспокойство. Культура должна соответствовать ценностям общества и уважать даже тех, кто не хочет ее видеть», - сказала Кайрет Реммак-Грассманн и добавила, что и ранее на улицах мы видели провокативные плакаты, поэтому на данном этапе возникает вопрос, действительно ли мы таким искусством предотвращаем войну или вместо этого сеем страх в наших жителях?