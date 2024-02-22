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США обвинили главу ВТБ Костина в отмывании денег и нарушении санкций против России

BBC News Русская служба
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BBC
Павильон ВТБ на Петербургском международном форуме. Фото носит иллюстративный характер.
Павильон ВТБ на Петербургском международном форуме. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Anatoly Maltsev

Власти США предъявили уголовные обвинения главе российского государственного банка ВТБ Андрею Костину. Американский Минюст считает его виновным в отмывании денег и попытке нарушить санкции, введенные против России из-за вторжения в Украину, передает Русская служба Би-би-си

Как передает Reuters, обвинительное заключение против Костина было предъявлено в Федеральном суде в Манхэттене.

В том числе обвинения касаются обслуживания его двух яхт стоимостью более 153 млн долларов и дома, расположенного в курортном городе Аспен, штат Колорадо.

Согласно заявлению сотрудников Минюста США, в связи с обвинениями против Костина были арестованы два его сотрудника: Вадим Вольфсон и Гэннон Бонд. Они обвиняются в том, что помогали обеспечивать уход за домом в Колорадо стоимостью 12 млн долларов и при этом скрывали, что он принадлежит Костину.

Костин находится в России, американские власти арестовать его не могут. США ввели против него санкции еще в 2018 году.

Как отмечает Reuters, дело против Костина — одно из пяти, которые в последнее время открыли американские власти, пытающиеся активизировать преследование близких к Кремлю людей.

«Сейчас Министерство юстиции как никогда решительно настроено на то, чтобы перерезать незаконные денежные потоки, финансирующие путинскую войну, и привлечь к ответственности тех, кто продолжает этому способствовать», - сказал генеральный прокурор США Меррик Гарленд.

Reuters сообщает, что власти США также конфисковали два жилых комплекса во Флориде, предположительно, связанных с основателями российской строительной компании, против которой были введены американские санкции. Кроме того, они предъявили обвинения жителю Швейцарии в том, что он ухаживает за яхтой российского олигарха Виктора Вексельберга.

BBC
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