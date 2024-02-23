Снято простреленной камерой: как война топила украинское кино, а оно не утонуло

Война застала украинское кино в период его расцвета и поставила на грань исчезновения. Так могло казаться в первые месяцы массированного вторжения после 24 февраля 2022 года. Когда вся страна реализуется в девизе: «Разом до перемоги!», кино встречает самые серьезные вызовы. Rus.Postimees подготовил с помощью украинских участников кинопроцесса обзор его самочувствия в ходе затяжной войны на начало 2024 года.

Сейчас Кино Украины не может не ездить по фестивалям. Обратное было бы противоестественно. На Берлинале-2024 – премьера «Редакции» Романа Бондарчука, год назад там же показали «Ты меня любишь?» Тони Ноябревой (причем в Украине картина выйдет только в апреле этого года). На Оскаре-2024 – грозная документалка «20 дней в Мариуполе» Мстислава Чернова. Фестивальный интерес к Украине остается, и не только из солидарности. Как на том же Берлинале прошлого года, когда на открытии по видеосвязи выступал Владимир Зеленский.

Украинский журналист, выигравший у кинематографистов: Мстислав Чернов на вручении британской премии BAFTA - британского Оскара. 18 февраля 2024. Фото: ANDY RAIN/EPA

При этом кинематографисты воюют – с оружием в руках защищают Украину от оккупантов. Именитый актер Василий Кухарский умер от ран в декабре 2023 года. Его коллега Владимир Ращук командует ротой батальона «Свобода». На войне режиссер Сергей Крутин, снимавший сериалы в Украине и России, продюсер авторского кино Владимир Яценко. Его криминальная комедия «Люксембург, Люксембург» собрала рекордные для такой картины 34 миллиона гривен, или 830 000 евро. Воюют лучшие украинские операторы Сергей Михальчук и Ярослав Пилунский. Список можно продолжать.

Этапы реанимации кино