МНЕНИЕ ⟩ Картины войны пробудили нас от комфортных развлечений

Ответ на вопрос, совпадение это или нет, указывают также и аргументы. Варро Вооглайд, например, пишет, что эта выставка представляет собой психологическую войну, которая создает основу для того, чтобы призвать войну и в Эстонию. В этот момент мне пришлось открыть словарь, чтобы точнее выразить свои мысли, и я пришел к выводу, что это абсолютная подмена понятий.

Я верю, что кто-то хочет принести войну в Эстонию. Но кто это такой, в критике все-таки не прозвучало. Возможно, это маленький народ, у которого продолжает снижаться рождаемость и который находится в сложной экономической ситуации? Я не демограф, но осмелюсь утверждать, что такой народ захочет войны только в том случае, если захочет совершить самоубийство.

Таллинн. Выставка Hetk на билбордах. Авторы Estookin и Ребека Парбус. Фотография на Ыйсмяэ-теэ. Фото: Ээро Вабамяги

Может быть, сосед вышеупомянутой страны, известный своими нападениями и оккупацией, является более подходящим кандидатом, чем другие. О возможной войне уже сказано немало. От главы НАТО до премьер-министра Эстонии всеми делаются прогнозы о потенциальном нападении и предупреждения о том, что следует быть готовым к самообороне. Простая ситуация: может наступить война, и нужно подготовиться. Кто при этом окажется в лучшем положении? Народ, которая не думает ни о какой опасности и закрывает глаза, или народ, который, возможно, и напуган, но осознает опасность и готов защитить себя?