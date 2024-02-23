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Прошлый год оказался рекордно убыточным для эстонских фермеров

Rus.Postimees
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Прошлый год оказался рекордно убыточным для эстонских фермеров.
Прошлый год оказался рекордно убыточным для эстонских фермеров. Фото: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Сегодня на открытом заседании комиссия Рийгикогу по делам Европейского союза получит обзор ситуации в сельскохозяйственном секторе и утвердит позиции Эстонии для заседания совета ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству, которое пройдет 26-27 февраля.

Председатель комиссии по делам Европейского союза Лийза Пакоста сказала, что фермеры переживают сложные времена. «Изменение климата, война в Украине и общая нестабильность со все возрастающими требованиями по отчетности осложняют жизнь фермеров. Европейский союз хочет сократить бюрократическую нагрузку по меньшей мере на четверть. Рийгикогу должен решить, как наиболее эффективно помочь фермерам», - добавила она.

По словам члена комиссии по делам Европейского союза Райна Эплера, протесты, прошедшие по всему союзу, наконец дали руководству ЕС понять, что он перешел черту как в том, что касается бюрократии, так и целей зеленого перехода.

«Фермеры в Эстонии и в других государствах-членах ЕС четко дали понять, что конкурентоспособность пищевой промышленности Европы нельзя уничтожать. Сейчас у нас, в том числе и у Эстонии, есть возможность четко и твердо выразить свою позицию. Надеюсь, что по результатам заседания в пятницу мы сможем передать министру четкие и согласованные с фермерами позиции», - подчеркнул он.

Прошлый год оказался рекордно убыточным для эстонских фермеров: доход с предпринимательства сократился на 72 миллиона евро, что в свою очередь привело к задолженностям перед поставщиками в размере 60-70 миллионов евро. Это вынудило сектор искать быстрые решения для проблем с ликвидностью.

Во вторник представители сельскохозяйственных предприятий также посетили комиссию по сельской жизни, где сообщили, что хотели бы улучшить ликвидность сектора за счет аренды капитала сельскохозяйственной земли и кризисных займов Целевого учреждения поддержки жизни на селе. Также они хотели бы, чтобы проистекающие из Закона о климате цели были реалистичными и достижимыми. В-третьих, по словам фермеров, необходима экономическая политика, способствующая стабильности и развитию.

На заседание комиссии приглашены министр по делам регионов Мадис Каллас и вице-канцлер Мадис Пяртель, а также руководитель сферы сельского хозяйства Сельскохозяйственно-торговой палаты Эстонии и член правления MTÜ Noortalunikud Рагнар Вийкоя.

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