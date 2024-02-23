Военная помощь, перспективы переговоров и «план Б». Главное из интервью Зеленского Fox News

«Сложно найти что-то аналогичное, - сказал он, имея в виду другие источники помощи. - Конечно, мы найдем… мы не будем стоять на месте. Нам придется выживать, пока мы не найдем какие-то параллельные пути. Но в любом случае, понимаете, эта помощь критически важна. Так что без нее, извините, у нас будет все больше и больше героических парней в больницах. Потому что если у вас нет реального оборонительного щита и такой же мощной артиллерии с боеприпасами, конечно, вы будете терять людей».

Один враг

С точки зрения среднестатистического американца, который посмотрел оба интервью - и Зеленского, и Путина - очевидно одно: Россия просит не обращать внимания на происходящее («Вам что, нечем заняться?» - спрашивал Путин), а Украина призывает не просто пристально следить за происходящим, но еще и помочь.

«Не может быть двух точек зрения на эту войну, - говорит Владимир Зеленский. - Есть только один враг - и это Путин».

Зеленский на брифинге Фото: Офис президента Украины

«Нам нужно оружие большой дальности, - говорит Зеленский. - Мы говорили об этом с конгрессменами, я говорил об этом с президентом Байденом. Дальнобойные ракеты ATACMS с дальностью до 300 километров нам бы очень помогли. Потому что это нечестная война: наша артиллерия обладает дальностью порядка 20 километров, а у России - 40 километров. Так что если у партнеров есть такие системы, почему бы не предоставить их Украине?»