Пт, 23.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

НАТО В ПОИСКАХ ГЕНСЕКА ⟩ Эстония может и поддержать голландского кандидата, но это обойдется недешево

Хенри-Лаур Аллик Мейнхард Пулк
Copy
Десяток стран еще не поддержали назначение Марка Рютте новым генеральным секретарем НАТО.
Десяток стран еще не поддержали назначение Марка Рютте новым генеральным секретарем НАТО. Фото: OLIVIER MATTHYS

Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов с самым большим стажем, является главным кандидатом на должность следующего генерального секретаря НАТО и пользуется поддержкой как минимум двадцати государств-членов, включая Соединенные Штаты. Однако следующий генеральный секретарь НАТО должен получить поддержку от каждого из 31 государства-члена, а страны Балтии не склонны продавать свою поддержку дешево.

Поскольку срок полномочий нынешнего руководителя НАТО Йенса Столтенберга истекает 1 октября, в политических коридорах идут интенсивные переговоры о возможном следующем генеральном секретаре, и имя Рютте упоминается чаще всего.

По данным Politico, Рютте уже пользуется поддержкой как минимум двадцати государств-членов. Среди них крупнейшие военные державы – США и Великобритания. Американцы имеют решающее слово в вопросе, кто станет следующим главой НАТО.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх