НАТО В ПОИСКАХ ГЕНСЕКА ⟩ Эстония может и поддержать голландского кандидата, но это обойдется недешево

Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов с самым большим стажем, является главным кандидатом на должность следующего генерального секретаря НАТО и пользуется поддержкой как минимум двадцати государств-членов, включая Соединенные Штаты. Однако следующий генеральный секретарь НАТО должен получить поддержку от каждого из 31 государства-члена, а страны Балтии не склонны продавать свою поддержку дешево.
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Поскольку срок полномочий нынешнего руководителя НАТО Йенса Столтенберга истекает 1 октября, в политических коридорах идут интенсивные переговоры о возможном следующем генеральном секретаре, и имя Рютте упоминается чаще всего.