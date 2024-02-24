24 февраля 1919 года в Эстонии впервые отметили День независимости. Многие из заложенных тогда традиций живы до сих пор, хотя отдельные практики канули в лету, пишет историк Иван Лаврентьев.
История ⟩ Как отмечали День независимости в межвоенной Эстонии?
День независимости Эстонии отмечается 24 февраля – именно в этот день в 1918 году в Таллинне был зачитан и опубликован «Манифест ко всем народам Эстонии», ставший основой эстонской государственности. Первая мировая война была в самом разгаре, и провозглашенная независимость в реальности была недолгой: уже на следующий день, 25 февраля в Таллинн вошли немецкие войска. К лету фронт сдвинулся, постепенно возникали различные государственные структуры и год спустя, 24 февраля 1919 г. в Таллинне провели первый военный парад Вооруженных сил Эстонии.
Даже такая очевидная вещь, как вывешенный на фасаде дома флаг, в первые годы независимости могла выглядеть совсем по-другому и требовала определенных хлопот. Люди шили флаги самостоятельно. При этом часто не хватало тканей нужного цвета, поэтому синий могли заменить на зеленый или какой-то другой мало-мальски похожий лоскут. То же самое с белой полосой: ткань могла быть выцветшей и совсем не яркой. Естественно, о конкретно установленных оттенках синего, которые сегодня зафиксированы в законе о флаге, тогда не могло быть и речи. Примечательно, что в середине 1930-х ужесточился государственный надзор за флагами: полиция запросто могла сделать предписание, если флаг на фасаде здания был помятым или порванным.
Привычная для нас сегодня церемония поднятия флага на Длинном Германе и других знаковых объектах вовсе не была традиционной. Отдельные специфические мероприятия проводились в юбилейные даты – в 1928 и 1938 гг. А вот введенная более ста лет назад праздничная служба в церкви проводится до сих пор. Как и обращение главы государства к народу: правда, тогда речь транслировали по радио – телевидения, естественно, еще не было.
Военные парады: оркестры, самолеты и конница
Главным мероприятием Дня независимости был и остается военный парад. Применительно к времени межвоенной Эстонии можно даже использовать множественное число: парады проводили во всех городах, где располагался гарнизон, а не только в столице. На первых парадах даже вручали боевые награды. Парады проходили на Петровской площади (будущая Вабадузе) под взором бронзового императора, присоединившего за 200 лет до этого балтийские земли к Российской империи. Статуя вызывала конфликты: так, в 1922 г. вице-адмирал Питка отказался приходить на парад и получать орден, покуда на площади стоит ненавистный памятник.
Парады были массовыми – число участников доходило до 2000-2500 человек (для сравнения – в этом году в параде примет участие 840 человек). В разные годы на площадь Вабадузе выводили различную военную технику: танки, бронеавтомобили, гаубицы и т.д. К сожалению, в наши дни в Эстонии не увидеть конных парадов, а в 1920-х и 1930-х колонны конницы, конечно же, были неотъемлемой частью праздника. Если позволяли погодные условия, то фигуры пилотажа над Таллинном совершали военные летчики: на вооружении Эстонии в те годы стояли десятки легких самолетов. Кстати, зимы были не чета нынешним и за 20 лет трижды парад пришлось и вовсе отменить из-за экстремальных холодов.
Наряду с военными в парадах принимали участие представители всевозможных общественных организаций, включая общества национальных меньшинств, делегации от школ и спортивных клубов. Естественно, не обходилось без полиции и пожарных, а также оркестров соответствующих структур.
Парад сопровождался традиционными приветственными речами первых лиц государства. Трибуну строили из древесины и украшали тканью в сине-черно-белых цветах и еловыми ветками. В 1926 г. впервые применили усилители звука, а год спустя впервые передали речь государственного старейшины Яана Теэманта по радио.
Огни большого города
Помимо военных парадов уже с 1920-х в городах Эстонии проводились и массовые шествия. Как правило, их проводили в преддверии праздника, вечером 23 февраля. Участники шли по центральным улицам города с зажженными факелами. Организатором выступала та или иная общественная структура. Так, например, в Курессааре с факелами по городу ходили под чутким руководством местной пожарной команды. Все же, шествия проводились несистемно – не каждый год и вовсе не во всех городах Эстонии. В наши дни традиция отчасти возродилась. Правда, мероприятие проходит под эгидой конкретной политической партии и потому едва ли его можно считать общенародным.
К утраченным традициям можно отнести украшение фасадов домов. В первую очередь внимание уделялось всевозможным учреждениям: их украшали лентами в цветах национального флага и венками. Часто они сопровождались надписями в духе Eesti Wabariik и порядковым номером годовщины независимости (по действовавшим тогда правилам слово «республика» следовало писать именно так). Яркие эмоции у горожан вызывало активное использование иллюминации – многие дома были украшены лампочками.
Стоит учесть, что даже в Таллинне в 1920-х с освещением на многих не самых центральных улицах дела обстояли не очень, поэтому яркие и сложенные в фигуры или слова лампочки издалека бросались в глаза. Что уж и говорить про населенные пункты поменьше – там подобные украшения выделялись особенно. Поэтому литеры EW или даже целые патриотические лозунги не оставались без внимания.
Применявшиеся изначально сугубо в праздничные дни световые решения много где на стыке 1920-х и 1930-х стали постоянными. Так, подсвечивали ратуши, отдельные здания министерств и т.п. Естественно, многие магазины тоже старались украсить к празднику свои витрины таким образом, чтобы отличаться от конкурентов.
Кстати, после государственного переворота 1934 г. президент Пятс возвел практику украшения частных домов прямо-таки в отдельную государственную программу – государство стало давать рекомендации по тому, как должно выглядеть идеальное жилье и общее улучшение эстетического вида зданий по всей стране было призвано служить индикатором общего роста уровня жизни.
Платный концерт вместо приема
Пожалуй, наиболее противоречивые эмоции у жителей Эстонии сегодня вызывает заключительная часть Дня независимости – торжественный президентский прием. Выступление президента считается главной речью в году, а анализ дамских нарядов продолжается в прессе и неформальных дискуссиях еще несколько дней. Нередко звучат реплики о том, что элитарный праздник надо как-то демократизировать, а неучастие в приеме для многих политиков давно превратилось в демонстративный жест.
В межвоенные годы тоже проводились подобные приемы для различных высокопоставленных гостей и представителей дипломатического корпуса. Глава государства мог вовсе не выступать с речью, а могло быть и несколько выступающих (например, приглашенный президент Латвии). В другие годы вместо государственного старейшины с речью выступали премьер-министр, спикер парламента и мэр Таллинна.
Иной год единого торжественного мероприятия не проводилось вовсе. Причина тому – разразившийся на стыке 1920-х и 1930-х глобальный экономический кризис. Иногда могли ограничиться и благотворительным концертом, билет на который могли приобрести все желающие. За 22 года лишь девять раз торжественное мероприятие прошло в стенах национальной оперы «Эстония».
Праздничные церемонии и мероприятия проводили по всей стране и даже в других локациях в Таллинне. Спросом пользовались праздники, организованные в дорогих отелях, ресторанах и кинотеатрах. В любом случае, можно констатировать, что четкой традиции праздничного приема в те годы не сложилось.
В последний раз День независимости отметили 24 февраля 1940 года. После этого традиция по понятным причинам надолго прервалась. Вновь сине-черно-белый флаг был впервые поднят на флагшток Длинного Германа во время перестройки – 24 февраля 1989 года. Впрочем, это уже совсем другая история.
Важным источником при написании этой статьи послужила работа Пеэтера Таммисто Iseseisvuspäeva pühitsemine Eesti Vabariigis 1919-1940.