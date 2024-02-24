История ⟩ Как отмечали День независимости в межвоенной Эстонии?

День независимости Эстонии отмечается 24 февраля – именно в этот день в 1918 году в Таллинне был зачитан и опубликован «Манифест ко всем народам Эстонии», ставший основой эстонской государственности. Первая мировая война была в самом разгаре, и провозглашенная независимость в реальности была недолгой: уже на следующий день, 25 февраля в Таллинн вошли немецкие войска. К лету фронт сдвинулся, постепенно возникали различные государственные структуры и год спустя, 24 февраля 1919 г. в Таллинне провели первый военный парад Вооруженных сил Эстонии.

Даже такая очевидная вещь, как вывешенный на фасаде дома флаг, в первые годы независимости могла выглядеть совсем по-другому и требовала определенных хлопот. Люди шили флаги самостоятельно. При этом часто не хватало тканей нужного цвета, поэтому синий могли заменить на зеленый или какой-то другой мало-мальски похожий лоскут. То же самое с белой полосой: ткань могла быть выцветшей и совсем не яркой. Естественно, о конкретно установленных оттенках синего, которые сегодня зафиксированы в законе о флаге, тогда не могло быть и речи. Примечательно, что в середине 1930-х ужесточился государственный надзор за флагами: полиция запросто могла сделать предписание, если флаг на фасаде здания был помятым или порванным.