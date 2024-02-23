Врач, снабжавший допингом олимпийскую медалистку, отправился в тюрьму

Окагбаре, завоевавшая серебро в прыжках в длину и бронзу на дистанции 200 метров на чемпионате мира в Москве в 2013 году и серебро в прыжках в длину на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году, получила положительный результат теста на допинг на Олимпийских играх в Токио. Ее отстранили от соревнований в общей сложности на десять лет, поскольку она употребляла несколько запрещенных веществ и отказалась сотрудничать со следствием.

Расследование привело и к американцу Лире, который на судебном заседании, состоявшемся в среду, признал себя виновным в передаче допинговых препаратов. Его приговорили к трем месяцам тюремного заключения, после чего в течение года он должен будет информировать власти о своей деятельности. Кроме того, у него конфисковали 15 113 евро.

Лира работал терапевтом-натуропатом в Техасе, США. Он подтвердил, что поставлял допинговые препараты Окагбаре в рамках подготовки к Олимпийским играм в Токио. Тогда спринтерша выиграла женский забег на 100 метров на Олимпиаде в Токио, но к соревнованиям ее больше не допустили.