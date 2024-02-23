Полиция предупреждает о распространении фальшивых денег

8 февраля в Таллинне был арестован 24-летний мужчина, которого подозревают в изготовлении крупной суммы фальшивых денег. Также есть основания подозревать, что фальшивые деньги попали в оборот через 18-летнего мужчину.

По словам руководителя следственной группы отдела по тяжким преступлениям уголовного бюро Пыхьяской префектуры Марью Тооминг предполагается, что в обращении находятся фальшивые банкноты на несколько тысяч евро. «В целом в Эстонии крупные суммы фальшивых денег не распространяются, но с начала года полиция была проинформирована о нескольких случаях оплаты фальшивыми деньгами. Из-за этого возникло подозрение, что кто-то мог сделать это на месте. Мы также подозреваем, что 18-летний мужчина мог передавать фальшивые купюры через социальные сети другим людям, которые пытались использовать их для покупки вещей или оплаты услуг. Эти фальшивые банкноты сделаны из обычной бумаги и не имеют никаких защитных элементов», - добавила Тооминг.

Прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Марика Кройцберг напомнила, что сознательное использование фальшивых денег является преступлением. «На основании собранных в ходе уголовного производства доказательств полиция предъявила обвинение 24-летнему мужчине в изготовлении и введении в оборот фальшивых денег, а 18-летнему мужчине было предъявлено обвинение в введении в оборот фальшивых денег. Если кто-то знает, что деньги у него в руках фальшивые, но тем не менее пытается ими совершить оплату, это преступление. Подделка денег с целью использования также является преступлением. При обыске дома мужчин обнаружили 3370 евро в купюрах разной валюты и принтер, с помощью которого, согласно подозрению, изготавливались фальшивые деньги. В ходе дальнейшего уголовного производства мы соберем дополнительные доказательства для проверки подозрений», - сказала Кройцберг.

Уголовным производством занимается Пыхьяская префектура под руководством Пыхьяской окружной прокуратуры.