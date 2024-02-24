КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Хорошие люди должны действовать во имя свободы

В пятницу в Postimees писатель Виктор Ерофеев обращает внимание на прошлогодний оскароносный документальный фильм «Навальный», финал которого выглядит как завещание Алексея Навального.



Там Навальный признает, что его могут убить, и дает инструкции к действиям в случае его смерти: «Все, что нужно для торжества зла, – это бездействие добрых людей. Поэтому бездействовать не надо».

Послание Навального адресовано россиянам, но его смысл применим везде. Демократия и свобода могут побеждать только до тех пор, пока хорошие люди не станут бездействовать.

В субботу в 7:34 будет поднят сине-черно-белый флаг на башне Длинный Герман. С этого момента сине-белый флаг будет развеваться на башне Длинный Герман вот уже 35 лет. В Эстонии живет целое поколение людей, которые никогда не видели развевающимся там никакой другой флаг. Так это и должно быть.

Но это не произошло само по себе и само по себе так не останется. Мы обрели нашу свободу не даром. Чтобы понять это, не обязательно заглядывать слишком далеко в прошлое.

23 августа исполнится 35 лет с тех пор, как 200 000 жителей Эстонии собрались под сине-черно-белыми флагами, чтобы объединиться с латышами и литовцами в Балтийской цепи. Мы продемонстрировали наше единство, мы показали нашу силу. Через два года прислали танки, чтобы научить нас, как следует себя вести, но мы не разбежались от страха.