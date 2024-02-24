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КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Хорошие люди должны действовать во имя свободы

rus.postimees.ee
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Поднятие флага в День Независимости Эстонии.
Поднятие флага в День Независимости Эстонии. Фото: Eero Vabamaegi
  • Демократия и свобода могут побеждать только до тех пор, пока хорошие люди не станут бездействовать
  • Мы обрели свою свободу не даром
  • Когда хорошие люди ссорятся и ничего не делают, тогда побеждает зло

В Эстонии живет целое поколение людей, которые никогда не видели развевающимся на башне Длинный Герман никакого другого флага, кроме сине-черно-белого. Чтобы так оно и оставалось, все мы должны внести свой вклад.

В пятницу в Postimees писатель Виктор Ерофеев обращает внимание на прошлогодний оскароносный документальный фильм «Навальный», финал которого выглядит как завещание Алексея Навального.

Там Навальный признает, что его могут убить, и дает инструкции к действиям в случае его смерти: «Все, что нужно для торжества зла, – это бездействие добрых людей. Поэтому бездействовать не надо».

Послание Навального адресовано россиянам, но его смысл применим везде. Демократия и свобода могут побеждать только до тех пор, пока хорошие люди не станут бездействовать.

В субботу в 7:34 будет поднят сине-черно-белый флаг на башне Длинный Герман. С этого момента сине-белый флаг будет развеваться на башне Длинный Герман вот уже 35 лет. В Эстонии живет целое поколение людей, которые никогда не видели развевающимся там никакой другой флаг. Так это и должно быть.

Но это не произошло само по себе и само по себе так не останется. Мы обрели нашу свободу не даром. Чтобы понять это, не обязательно заглядывать слишком далеко в прошлое.

23 августа исполнится 35 лет с тех пор, как 200 000 жителей Эстонии собрались под сине-черно-белыми флагами, чтобы объединиться с латышами и литовцами в Балтийской цепи. Мы продемонстрировали наше единство, мы показали нашу силу. Через два года прислали танки, чтобы научить нас, как следует себя вести, но мы не разбежались от страха.

Мы не бездействовали в Таллинне, а русские не бездействовали в Москве. Добрые люди не оставались без дела, и мы победили. Мы до сих пор наслаждаемся плодами этой победы.

Мы не должны воспринимать победу Украины и нашу свободу как нечто само собой разумеющееся. Когда хорошие люди ссорятся и ничего не делают, тогда побеждает зло

В России все сложилось иначе. Хорошие люди не умели сотрудничать друг с другом, не знали, кто настоящий друг, а кто настоящий враг, и оставались бездействующими, хотя допускать этого было нельзя ни в коем случае.

Ровно десять лет назад украинцы предстали перед аналогичным моментом истины. Но добрые люди в Киеве не остались без дела. 23 февраля 2014 года Виктор Янукович бежал в Россию, и в Украине победила революция достоинства.

Прошло восемь лет и все повторилось по знакомому сценарию. 24 февраля 2022 года танки отправили научить украинцев, как следует себя вести. Украинцы тоже не разбежались от страха, напротив, танковые колонны были встречены ракетами «Джавелин». Однако снова слишком много хороших людей остались бездействующими в Москве.

Мы не должны воспринимать победу Украины как нечто само собой разумеющееся, и мы не должны воспринимать нашу собственную свободу как нечто само собой разумеющееся. Когда хорошие люди ссорятся и ничего не делают, тогда побеждает зло.

Так давайте сделаем что-нибудь для Украины и нашей собственной свободы. Хотя бы будем жертвовать деньги, и делать это хотя бы раз в год. Один снаряд стоит минимум 3000 евро, а один протез ноги – минимум в два раза дороже. Украине нужно много и того, и другого. На странице Kriis.ee можно сделать пожертвование несколькими способами.

А в субботу утром давайте отправимся на Тоомпеа на церемонию поднятия флага, вместе с семьей. И оставим эти нытье и злость.

С Днем независимости, любимая Эстония!

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