КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Хорошие люди должны действовать во имя свободы

В пятницу в Postimees писатель Виктор Ерофеев обращает внимание на прошлогодний оскароносный документальный фильм «Навальный», финал которого выглядит как завещание Алексея Навального.
Там Навальный признает, что его могут убить, и дает инструкции к действиям в случае его смерти: «Все, что нужно для торжества зла, – это бездействие добрых людей. Поэтому бездействовать не надо».
Послание Навального адресовано россиянам, но его смысл применим везде. Демократия и свобода могут побеждать только до тех пор, пока хорошие люди не станут бездействовать.
В субботу в 7:34 будет поднят сине-черно-белый флаг на башне Длинный Герман. С этого момента сине-белый флаг будет развеваться на башне Длинный Герман вот уже 35 лет. В Эстонии живет целое поколение людей, которые никогда не видели развевающимся там никакой другой флаг. Так это и должно быть.
Но это не произошло само по себе и само по себе так не останется. Мы обрели нашу свободу не даром. Чтобы понять это, не обязательно заглядывать слишком далеко в прошлое.
23 августа исполнится 35 лет с тех пор, как 200 000 жителей Эстонии собрались под сине-черно-белыми флагами, чтобы объединиться с латышами и литовцами в Балтийской цепи. Мы продемонстрировали наше единство, мы показали нашу силу. Через два года прислали танки, чтобы научить нас, как следует себя вести, но мы не разбежались от страха.
Мы не бездействовали в Таллинне, а русские не бездействовали в Москве. Добрые люди не оставались без дела, и мы победили. Мы до сих пор наслаждаемся плодами этой победы.