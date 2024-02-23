Международная федерация лыжного спорта (FIS) созвала кризисное собрание, поскольку восемь лыжных стран угрожают выйти из серии МК и создать новую лыжную серию.
Восемь лыжных стран угрожают выйти из серии чемпионата мира
Норвегия, Швеция, Финляндия, Германия, Австрия, Италия, Словения и Швейцария недовольны новым планом FIS и рассматривают возможность создания так называемой суперлиги по лыжным гонкам.
Конфликт в основном сводится к продаже прав на телетрансляцию серии КМ. Если в прошлом страны могли продавать телевизионные права самостоятельно, то теперь FIS хочет делать это сама и централизовать телевизионные права.
Эти страны не готовы подписать соглашение FIS. Вместе они создали альянс под названием Лумехельбеке.