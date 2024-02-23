Гибель Алексея Навального: главные вопросы неделю спустя

Вдова Алексея Навального Юлия Навальная в понедельник объявила о том, что продолжит дело мужа, и обратилась к мировому сообществу с призывом сплотиться и победить «ужасающий режим, который сейчас в России». Его мать и адвокаты всю неделю пытаются на месте, в Ямало-Ненецком автономном округе, добиться выдачи тела политика.

Юлия Навальная заявила, что ее мужа «убил Владимир Путин», а мать Навального записала новое обращение, в котором говорит, что ее «шантажируют и ставят ей условия, где, когда и как должен быть похоронен Алексей».

За прошедшую неделю не прояснились ни обстоятельства смерти Алексея Навального и ее причины, ни то, смогут ли родственники получить тело и похоронить его так, как считают нужным. Но становится все очевиднее, что российские власти опасаются любых публичных проявлений скорби по Навальному. Би-би-си суммирует главные вопросы, на которые пока нет ответов.

Упомянутые в этом тексте Кира Ярмыш, Иван Жданов и Христо Грозев, а также издания «Медиазона» и «Медуза» внесены властями России в реестр «иностранных агентов». «Медуза» также объявлена ими «нежелательной организацией». Фонд борьбы с коррупцией был признан российским судом экстремистской организацией и ликвидирован.

Когда точно умер Навальный?

Неизвестно. В официальном уведомлении, выданном матери Алексея Людмиле Навальной, написано, что его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени.