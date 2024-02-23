Как наиболее выгодно вложить возвращенный подоходный налог

Размер суммы, подлежащей возврату после декларирования доходов, зависит как от полученного дохода, так и от налоговых льгот, которыми может воспользоваться человек. Хотя в некоторых случаях лицо, подающее декларацию о подоходном налоге, должно доплачивать подоходный налог, многие имеют право на возврат налога. Из суммарного дохода частного лица разрешается вычитать общий необлагаемый налогом доход, проценты по жилищному кредиту, расходы на обучение, пожертвования и взносы в дополнительную накопительную пенсию.

В этом году в последний раз действует налоговая льгота на проценты по жилищному кредиту, которые можно вычесть из налогооблагаемого дохода в размере до 300 евро. Возврат подоходного налога составляет 20%, или максимум 60 евро.

Еще одной важной налоговой льготой, которая дает многим людям право требовать возврата подоходного налога, являются взносы в дополнительную накопительную пенсию. За каждые 1000 евро, которые человек поместил в третью пенсионную ступень в 2023 году, государство вернет ему 200 евро подоходного налога. Поскольку со следующего года подоходный налог составит 22%, с каждых вложенных в этом году в третью ступень 1000 евро в 2026 году будет возвращено 220 евро. Оптимальная сумма для размещения в третьей ступени, составляет 15% годового брутто-дохода, но не более 6000 евро. Это дает самый большой налоговый выигрыш.