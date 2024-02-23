Возврат переплаченного подоходного налога начнется в этом году с 5 марта. В прошлом году средний размер возврата составил 200–300 евро на человека, но возвращаемая сумма может достигать и нескольких тысяч евро. Руководитель частного банкинга в Coop Pank Карел Парве дает советы о том, как максимально выгодно использовать переплаченный и возвращенный подоходный налог.
Как наиболее выгодно вложить возвращенный подоходный налог
Размер суммы, подлежащей возврату после декларирования доходов, зависит как от полученного дохода, так и от налоговых льгот, которыми может воспользоваться человек. Хотя в некоторых случаях лицо, подающее декларацию о подоходном налоге, должно доплачивать подоходный налог, многие имеют право на возврат налога. Из суммарного дохода частного лица разрешается вычитать общий необлагаемый налогом доход, проценты по жилищному кредиту, расходы на обучение, пожертвования и взносы в дополнительную накопительную пенсию.
В этом году в последний раз действует налоговая льгота на проценты по жилищному кредиту, которые можно вычесть из налогооблагаемого дохода в размере до 300 евро. Возврат подоходного налога составляет 20%, или максимум 60 евро.
Еще одной важной налоговой льготой, которая дает многим людям право требовать возврата подоходного налога, являются взносы в дополнительную накопительную пенсию. За каждые 1000 евро, которые человек поместил в третью пенсионную ступень в 2023 году, государство вернет ему 200 евро подоходного налога. Поскольку со следующего года подоходный налог составит 22%, с каждых вложенных в этом году в третью ступень 1000 евро в 2026 году будет возвращено 220 евро. Оптимальная сумма для размещения в третьей ступени, составляет 15% годового брутто-дохода, но не более 6000 евро. Это дает самый большой налоговый выигрыш.
Кроме того, со следующего года будет реализована новая возможность для людей, присоединившихся ко второй пенсионной ступени: при желании они смогут увеличить размер выплаты двухпроцентной накопительной пенсии до четырех или шести процентов. Это значит, что, не платя подоходный налог, вы можете направить большую часть своей зарплаты на обеспечение своего будущего.
Право на вычет из облагаемого налогом дохода расходов на обучение и пожертвования составляет до 1200 евро, но не более 50% облагаемого налогом дохода в Эстонии.
Как приумножить возвращенный подоходный налог?
Поскольку возврат подоходного налога может представлять собой немалую сумму, стоит задуматься о том, как его разумно приумножить – чтобы деньги не утекли сквозь пальцы на повседневные траты. Например, полученная в результате возврата подоходного налога сумма может стать первым взносом для экономии или инвестирования.
Одним из самых надежных способов сбережения и инвестирования является третья пенсионная ступень. Индексный фонд третьей ступени – гибкое решение, которое позволяет вам приумножать свои деньги на мировом рынке. Большим преимуществом третьей ступени является ее гибкость – при необходимости деньги из нее можно вывести как до, так и после достижения пенсионного возраста, причем средства можно вновь начать откладывать в любой момент. Собирая средства в третьей ступени, вы можете быть уверены, что воспользовались предложенной государством льготой по подоходному налогу. Клиенты Coop Pank могут в мобильном приложении направлять платежи третьей ступени в индексный фонд Tuleva, отличающийся низкими комиссиями за администрирование и управление.
Когда в экономике устанавливаются хорошие времена, деньги, вложенные в индексные фонды, растут быстрее. Во время кризисов приходится сталкиваться и с падением стоимости активов, но оно в основном временное. Те, кто придерживается выбранного курса и продолжает рутинное накопление и инвестирование – как в хорошие, так и в плохие времена делового цикла – преуспевают чаще всего.
Безопасные и безрисковые вклады
Легко и без риска можно начать откладывать деньги и с помощью депозитов. Все вклады гарантируются государством в размере до 100 000 евро на вкладчика, поэтому риска потерять деньги просто нет.
Наиболее распространенными видами депозитов являются срочные, сберегательные и детские. Сберегательный депозит предназначен для краткосрочных накоплений на крупные расходы, такие как покупка новой бытовой техники или поездка в отпуск. Сберегательный депозит Coop Pank под названием Rahasahtel позволяет без риска хранить деньги и приумножать их на 2% каждый год.
Детский депозит предназначен для сбора денег в долгосрочной перспективе, чтобы обеспечить будущее ребенка.
Срочный депозит – это вклад с самой высокой процентной ставкой, куда стоит разместить деньги, которые не потребуется использовать в течение срока вклада. Хотя рынки прогнозируют снижение процентов по срочным депозитам, в настоящее время получаемый по ним годовой доход находится в пределах нескольких процентов: например, в Coop Pank сейчас предлагает процентные ставки по срочным депозитам в размере до 3,75%.
Если вы приняли решение начать накопления, обязательно стоит сравнить разные продукты и предложения. Помимо банков, депозиты также предлагают сберегательные и ссудные товарищества, которые обычно рекламируют более высокую производительность и обещают более высокие процентные ставки, чем банки. Следует учитывать, что вклады в такие товарищества не подпадают под действие Закона о гарантийном фонде, и в случае прекращения деятельности товарищества существует риск потерять свои деньги.
Полезные сведения
- В этом году декларацию о доходах можно подать в Налогово-таможенный департамент с 15 февраля по 30 апреля. Переплаченный подоходный налог будет возвращаться с 5 марта.
- Подтверждение об уплате процентов по жилищному кредиту можно отправить в Налогово-таможенный департамент, нажав соответствующую кнопку в интернет-банке. В большинстве случаев эту информацию можно найти в подменю кредитования и лизинга.
- Подробную информацию о расчете необлагаемого налогом дохода можно найти здесь.