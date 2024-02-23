Традиционная выставка орхидей в Таллиннском ботаническом саду откроется 1 марта

Таллиннский ботанический сад открыт каждый день с 11.00 до 16.00. В связи со строительными работами в ботанический сад рекомендуется приезжать на общественном транспорте или такси.

Таллиннский ботанический сад - это созданное в 1961 году научное, образовательное и культурное учреждение, где занимаются охраной и популяризацией царства растений. Он расположен на участке площадью 40 гектаров в долине реки Пирита, и на его открытой территории и в оранжереях произрастает около 9000 видов растений.

Миссия Таллиннского ботанического сада - сохранять, развивать и экспонировать богатые коллекции растений и гербарии, а также вести научно-просветительскую работу по сохранению и повышению биоразнообразия. Таллиннский ботанический сад стремится продвигать современный экологически осознанный образ мышления, а также экологичный садовый и ландшафтный дизайн.