Согласно первоначальным данным Департамента статистики, в 2023 году строительные предприятия построили в Эстонии и за рубежом в постоянных ценах в целом на 6% меньше, чем годом ранее. С учетом только местного строительного рынка объем строительства сократился на 7%.
Строительный рынок в 2023 году: разрешения и предпочтения, взлеты и падения
Строительные предприятия построили в целом на 4,1 миллиарда евро, из них зданий построено на 2,6 миллиарда евро и сооружений - на 1,5 миллиарда евро. По сравнению с 2022 годом зданий построено на 11% меньше, а сооружений (дорог, мостов, портов, магистральных трубопроводов, линий связи и электропередач, спортивных площадок и т. п.) - на 4% больше.
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Мерике Синисаар, в прошлом году на строительный рынок повлиял как продолжавшийся рост строительных расходов, повышение процентных ставок, так и уменьшение чувства уверенности потребителей.
«На местный строительный рынок больше всего повлияло уменьшение объема строительства зданий. Строилось меньше новых зданий, также проводилось меньше ремонтных и реконструкционных работ. Объем строительства сооружений увеличился прежде всего за счет ремонта и реконструкции», - объяснила Синисаар.
Объем строительных работ у эстонских предприятий, действующих за рубежом, в 2023 году увеличился в сравнении с предыдущим годом на 18%. За рубежом строилось больше как зданий, так и сооружений. Доля строительных работ, выполненных в зарубежных государствах, составляла в общем объеме строительства 7%, годом ранее - 5%.
По данным регистра строений в прошлом году было выдано 8424 разрешений на эксплуатацию новых жилых помещений, что на 29% больше, чем годом ранее. Большая часть новых жилых помещений (68%) находится в многоквартирных домах, самым популярным типом жилья по-прежнему является 3–5-этажный многоквартирный дом. Больше всего было построено двухкомнатных жилых помещений, далее следуют четырех- и трехкомнатные жилые помещения. В прошлом году более всего увеличилось количество трехкомнатных жилых помещений. Площадь новых жилых помещений в среднем составляла 86 квадратных метров. Большая часть нового жилья находится в Таллинне, далее следуют близлежащие к столице волости и Тартуский уезд.
Спрос на новые жилые помещения снижается третий год подряд. Разрешение на строительство было выдано на постройку 5612 жилых помещений, что примерно на одну пятую меньше, чем годом ранее. По-прежнему самым предпочитаемым типом жилья был многоквартирный дом.
В прошлом году разрешение на эксплуатацию получили 1036 нежилых помещений с полезной площадью 818 600 квадратных метров. Больше всего прибавилось новых промышленных, складских и офисных площадей. В сравнении с предыдущим годом увеличилась как площадь разрешенных к эксплуатации нежилых помещений, так и объем их строительства.
В четвертом квартале 2023 года строительные предприятия построили в целом на 1,2 миллиарда евро, что на 4% больше по сравнению с четвертым кварталом 2022 года. Зданий было построено на 4% меньше, а сооружений - почти на одну пятую больше.
Департамент статистики собирает и анализирует данные для проведения статистической работы «Квартальные экономические показатели предприятий» по заказу Министерства экономики и коммуникаций с целью получить обзор текущей экономической ситуации в Эстонии.