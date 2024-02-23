Строительный рынок в 2023 году: разрешения и предпочтения, взлеты и падения

Строительные предприятия построили в целом на 4,1 миллиарда евро, из них зданий построено на 2,6 миллиарда евро и сооружений - на 1,5 миллиарда евро. По сравнению с 2022 годом зданий построено на 11% меньше, а сооружений (дорог, мостов, портов, магистральных трубопроводов, линий связи и электропередач, спортивных площадок и т. п.) - на 4% больше.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Мерике Синисаар, в прошлом году на строительный рынок повлиял как продолжавшийся рост строительных расходов, повышение процентных ставок, так и уменьшение чувства уверенности потребителей.

«На местный строительный рынок больше всего повлияло уменьшение объема строительства зданий. Строилось меньше новых зданий, также проводилось меньше ремонтных и реконструкционных работ. Объем строительства сооружений увеличился прежде всего за счет ремонта и реконструкции», - объяснила Синисаар.

Объем строительных работ у эстонских предприятий, действующих за рубежом, в 2023 году увеличился в сравнении с предыдущим годом на 18%. За рубежом строилось больше как зданий, так и сооружений. Доля строительных работ, выполненных в зарубежных государствах, составляла в общем объеме строительства 7%, годом ранее - 5%.

Фото: Департамент статистики.