IKEA выпустила в продажу VÄXELBRUK – коллекцию, которая частично изготовлена из переработанной униформы сотрудников, собранной в магазинах IKEA, в том числе в странах Балтии. В рамках этого пилотного проекта IKEA изучала, как дать вторую жизнь бывшим в употреблении текстильным изделиям и управлять процессами переработки в рамках цепочки добавленной стоимости IKEA. Коллекция VÄXELBRUK уже доступна в магазине IKEA в Эстонии.
IKEA: из чего сделаны подушки, пледы и шторы новой коллекции
«Мы в Балтии тоже являемся частью этого пути – в ходе глобальной замены униформ с участием каждого сотрудника в Латвии, Литве и Эстонии мы собрали более 9 тонн прежних униформ и вместе передали их на переработку для создания новых материалов, чтобы они обрели новую жизнь», - говорит Марко Пыдер, руководитель IKEA в Эстонии.
Новая униформа также создавалась с учетом принципов устойчивости: при ее производстве использовалось как можно меньше новых сырьевых материалов, воды и химикатов. Использованный текстиль в основном состоит из устойчиво выращенного экологически чистого хлопка, переработанного полиэстера и лиоцелла – целлюлозного волокна, получаемого из переработанной древесины.
«Мы также подумали об окончании срока службы униформы, поэтому все детали одежды сделаны так, чтобы их потом можно было легко переработать», – отметил Пыдер. - Одежда сотрудников не только представляет компанию, но и многое говорит о том, кто мы. У нас все носят одинаковую форму – от топ-менеджеров до сотрудников офиса или склада. Это наш способ ежедневно воплощать в жизнь ценности равенства и сплоченности».
Пилотный проект по переходу на замкнутый цикл
С 2020 по 2022 год IKEA ввела униформы нового дизайна для сотрудников в магазинах и местах обслуживания клиентов по всему миру. За это время IKEA также собрала множество паллет с униформой старого дизайна из своих магазинов и логистических центров по всей Европе.
Это послужило отправной точкой для пилотного проекта по изучению того, как превратить использованную униформу во вторичное сырье, как разрабатывать и управлять всеми этапами процесса переработки внутри IKEA – от сбора текстильных отходов до производства из них новых продуктов. Результатом проекта стала коллекция текстильных изделий VÄXELBRUK, которая представлена в отдельных магазинах IKEA в Европе в феврале 2024 года.
В рамках этого проекта IKEA изучала весь процесс переработки отходов в цепочке добавленной стоимости IKEA. Полученные в ходе проекта знания позволили IKEA извлечь важные уроки и продолжить поиск новых способов переработки. «В рамках пилотного проекта VÄXELBRUK компания стремилась протестировать и изучить, как превратить текстильные отходы во вторичное сырье для новых товаров. Проект VÄXELBRUK – это пример предпринимательства, которое бросает вызов существующим практикам и развивает возможности переработки отходов», – сказала менеджер по устойчивому развитию IKEA в Швеции Лена Юлле.
От рабочих униформ к новым товарам из переработанных материалов
В коллекцию VÄXELBRUK вошли 16 текстильных изделий, таких как шторы, чехлы для подушек, пледы и сумки. Для их изготовления были использованы волокна, переработанные из собранной униформы сотрудников. Чтобы обеспечить желаемую цветовую гамму и требуемые стандарты качества, эти волокна смешивались с другими материалами, например, с переработанным полиэстером из использованных ПЭТ-бутылок и производственными текстильными отходами. В ходе проекта была выявлена партия бракованной новой униформы, которая также была использована для производства этой коллекции.
«Для IKEA проект VÄXELBRUK стал возможностью тщательно изучить процессы переработки. Нам пришлось научиться ориентироваться в довольно сложных условиях требований, законодательства и логистики. Проект принес много знаний в разных областях, а не только о текстиле. Мы делимся этими знаниями по всей IKEA, чтобы использовать их во всех сферах – от поставок до разработки и дизайна продукции», – сообщил руководитель отдела внедрения нового бизнеса и инноваций в Европе Лука Клеричи.
Коллекция VÄXELBRUK доступна в отдельных магазинах IKEA в Европе, включая Латвию, Литву и Эстонию, начиная с февраля 2024 года.