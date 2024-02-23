IKEA: из чего сделаны подушки, пледы и шторы новой коллекции

Это послужило отправной точкой для пилотного проекта по изучению того, как превратить использованную униформу во вторичное сырье, как разрабатывать и управлять всеми этапами процесса переработки внутри IKEA – от сбора текстильных отходов до производства из них новых продуктов. Результатом проекта стала коллекция текстильных изделий VÄXELBRUK, которая представлена в отдельных магазинах IKEA в Европе в феврале 2024 года.

В рамках этого проекта IKEA изучала весь процесс переработки отходов в цепочке добавленной стоимости IKEA. Полученные в ходе проекта знания позволили IKEA извлечь важные уроки и продолжить поиск новых способов переработки. «В рамках пилотного проекта VÄXELBRUK компания стремилась протестировать и изучить, как превратить текстильные отходы во вторичное сырье для новых товаров. Проект VÄXELBRUK – это пример предпринимательства, которое бросает вызов существующим практикам и развивает возможности переработки отходов», – сказала менеджер по устойчивому развитию IKEA в Швеции Лена Юлле.

От рабочих униформ к новым товарам из переработанных материалов

В коллекцию VÄXELBRUK вошли 16 текстильных изделий, таких как шторы, чехлы для подушек, пледы и сумки. Для их изготовления были использованы волокна, переработанные из собранной униформы сотрудников. Чтобы обеспечить желаемую цветовую гамму и требуемые стандарты качества, эти волокна смешивались с другими материалами, например, с переработанным полиэстером из использованных ПЭТ-бутылок и производственными текстильными отходами. В ходе проекта была выявлена партия бракованной новой униформы, которая также была использована для производства этой коллекции.

Фото: Ikea

«Для IKEA проект VÄXELBRUK стал возможностью тщательно изучить процессы переработки. Нам пришлось научиться ориентироваться в довольно сложных условиях требований, законодательства и логистики. Проект принес много знаний в разных областях, а не только о текстиле. Мы делимся этими знаниями по всей IKEA, чтобы использовать их во всех сферах – от поставок до разработки и дизайна продукции», – сообщил руководитель отдела внедрения нового бизнеса и инноваций в Европе Лука Клеричи.

Коллекция VÄXELBRUK доступна в отдельных магазинах IKEA в Европе, включая Латвию, Литву и Эстонию, начиная с февраля 2024 года.