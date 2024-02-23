Сообщается, что работникам Tartu Lõunakeskus приходится работать в помещениях, где температура опускается до десяти градусов. Инспекция труда также обратилась в Центр с докладной запиской. Генеральный директор Lõunakeskus признает обеспокоенность, но заверяет, что они будут сотрудничать с арендаторами, чтобы найти окончательное решение проблемы.
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ДЕСЯТЬ ГРАДУСОВ?! ⟩ Работники торгового центра замерзают, а центр обещает инвестиции
«Хотя холодные погоды в этом году закончились, попробуйте в какие-нибудь прохладные дни посетить Tartu Lõunakeskus», – намекает один человек, имея в виду плохие условия труда сотрудников популярного торгового центра.