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ДЕСЯТЬ ГРАДУСОВ?! ⟩ Работники торгового центра замерзают, а центр обещает инвестиции

Кетлин Крузе
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Торговый центр Lõunakeskus в Тарту.
Торговый центр Lõunakeskus в Тарту. Фото: Sille Annuk, Tartu Postimees

Сообщается, что работникам Tartu Lõunakeskus приходится работать в помещениях, где температура опускается до десяти градусов. Инспекция труда также обратилась в Центр с докладной запиской. Генеральный директор Lõunakeskus признает обеспокоенность, но заверяет, что они будут сотрудничать с арендаторами, чтобы найти окончательное решение проблемы.

«Хотя холодные погоды в этом году закончились, попробуйте в какие-нибудь прохладные дни посетить Tartu Lõunakeskus», – намекает один человек, имея в виду плохие условия труда сотрудников популярного торгового центра.

«В самые худшие дни температура в некоторых магазинах была ниже десяти градусов», – рассказывает сотрудник торгового центра, написавший Kuuuurija. С его слов замерзают именно работники магазинов, расположенных вблизи пятого входа в торговый центр. «В лучшие дни температура едва оставалась на пределе допустимого», – сетует он.

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