ДЕСЯТЬ ГРАДУСОВ?! ⟩ Работники торгового центра замерзают, а центр обещает инвестиции

Сообщается, что работникам Tartu Lõunakeskus приходится работать в помещениях, где температура опускается до десяти градусов. Инспекция труда также обратилась в Центр с докладной запиской. Генеральный директор Lõunakeskus признает обеспокоенность, но заверяет, что они будут сотрудничать с арендаторами, чтобы найти окончательное решение проблемы.