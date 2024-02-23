Полиции нужна помощь в поиске 48-летнего мужчины

Янар. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция пообщалась с близкими пропавшего и проверила всевозможные места, но его там не было. У полиции есть основания полагать, что из-за состояния его здоровья разыскиваемый может быть в опасности.

Рост Янара - 185 см, он коренастого телосложения, седой, с длинной, почти до груди бородой, которую он заплетает в косу. Уходя из дома, он был одет в черную спортивную куртку и серую куртка (как на фотографии) и обут в темно-зеленые кроксы.

Полиция просит всех, кто видел Янара или располагает информацией о его местонахождении, звонить по номеру 112.