Полиция просит помощи в поиске 48-летнего Янара, который вчера, 22 февраля, в 20:00 ушел из своего дома в Каэрепере в волости Кехтна (Рапламаа) в неизвестном направлении. Мужчина передвигался пешком. Близкие не могут связаться с Янаром, домой он не вернулся.
Полиции нужна помощь в поиске 48-летнего мужчины
Полиция пообщалась с близкими пропавшего и проверила всевозможные места, но его там не было. У полиции есть основания полагать, что из-за состояния его здоровья разыскиваемый может быть в опасности.
Рост Янара - 185 см, он коренастого телосложения, седой, с длинной, почти до груди бородой, которую он заплетает в косу. Уходя из дома, он был одет в черную спортивную куртку и серую куртка (как на фотографии) и обут в темно-зеленые кроксы.
Полиция просит всех, кто видел Янара или располагает информацией о его местонахождении, звонить по номеру 112.