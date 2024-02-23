Накануне годовщины Эстонской Республики многие жители нашей страны уже готовятся накрыть праздничный стол, чтобы угостить родных и друзей. Тренинг-менеджер Samsung Павел Мелешко рассказал, как наиболее эффективно использовать кухонную технику, чтобы подготовка к празднику прошла как по маслу, и вам не пришлось весь день топтаться на кухне.
Эксперт: познакомьтесь поближе с вашей духовкой, она поможет
Узнайте, как мастерски пользоваться духовкой и приготовить ко Дню независимости Эстонии вкусные блюда
Не забывайте о предварительном нагреве
Собираясь запекать праздничное жаркое, не забывайте предварительно разогреть духовой шкаф. В разогретой духовке блюдо приготовится равномерно, центр не останется сырым, а края не подгорят. «Современные духовки разогреваются всего за несколько минут, поэтому ждать долго не придется», – уверен тренинг-менеджер.
Узнайте свою духовку лучше
«У каждого духового шкафа есть свои особенности и уникальные функции, поэтому самое важное – быть накоротке именно с той духовкой, которая есть в вашем распоряжении, знать, какие у нее есть функции, какова ее мощность и так далее, – рассказал Мелешко. – Некоторые духовки делятся на две зоны, что позволяет одновременно готовить два блюда, требующие разных условий».
Используйте режим, соответствующий продукту
Разным продуктам требуется разный режим запекания, поэтому различаться могут и температура, и время приготовления. Не лучшая идея – выставлять более высокую температуру в надежде сократить время приготовления, поскольку в таком случае блюдо может не дойти до готовности.
«Обычная духовка насчитывает не менее восьми режимов работы. Например, при запекании картофеля можно использовать режим конвекции с функцией гриля, пирогам требуется конвекция либо верхний и нижний нагрев, а у новых моделей бывает паровая функция и даже система Air Sous Vide, позволяющая готовить особенно нежное мясо», – добавил представитель Samsung.
Не экономьте на телескопических направляющих
Чтобы ставить блюдо в духовку, доставать его, периодически проверять готовность, переворачивать и при надобности приправлять было проще, рекомендуется установить телескопические направляющие. «У многих духовых шкафов телескопические направляющие включены в базовую комплектацию, но, если это не так, вы не пожалеете, укомплектовав ими свою духовку. Телескопическими направляющими возможно дополнить практически любую модель духового шкафа, что существенно упростит установку и извлечение блюд», – отметил Мелешко.
Открывайте дверцу духовки, когда блюдо готово
Очень сложно противостоять искушению открыть духовку, взглянуть на будущий шедевр кулинарии и впустить в дом аппетитные ароматы, но для лучшего результата рекомендуется заглядывать в духовку как можно реже. Чем чаще вы открываете дверь, тем выше вероятность того, что блюдо не будет готово вовремя.
«Вполне эффективно можно контролировать процесс, если в дверце есть стекло, а внутри духовки – лампочка. А некоторые модели даже оснащены камерой, позволяющей наблюдать за тем, как продвигается процесс приготовления, при помощи приложения для смарт-устройств SmartThings. Даже с дивана вставать не придется – можно смотреть парад в честь Дня независимости Эстонии и одним глазом поглядывать на пирог в духовке», – добавил тренинг-менеджер.
Функции духовки не ограничиваются лишь приготовлением выпечки и запеканием. Это многофункциональное кухонное устройство, которое, если с ним познакомиться поближе, позволит в День независимости республики удивить семью и гостей невероятно вкусными блюдами.