Эксперт: познакомьтесь поближе с вашей духовкой, она поможет

Не экономьте на телескопических направляющих

Чтобы ставить блюдо в духовку, доставать его, периодически проверять готовность, переворачивать и при надобности приправлять было проще, рекомендуется установить телескопические направляющие. «У многих духовых шкафов телескопические направляющие включены в базовую комплектацию, но, если это не так, вы не пожалеете, укомплектовав ими свою духовку. Телескопическими направляющими возможно дополнить практически любую модель духового шкафа, что существенно упростит установку и извлечение блюд», – отметил Мелешко.

Открывайте дверцу духовки, когда блюдо готово

Очень сложно противостоять искушению открыть духовку, взглянуть на будущий шедевр кулинарии и впустить в дом аппетитные ароматы, но для лучшего результата рекомендуется заглядывать в духовку как можно реже. Чем чаще вы открываете дверь, тем выше вероятность того, что блюдо не будет готово вовремя.

«Вполне эффективно можно контролировать процесс, если в дверце есть стекло, а внутри духовки – лампочка. А некоторые модели даже оснащены камерой, позволяющей наблюдать за тем, как продвигается процесс приготовления, при помощи приложения для смарт-устройств SmartThings. Даже с дивана вставать не придется – можно смотреть парад в честь Дня независимости Эстонии и одним глазом поглядывать на пирог в духовке», – добавил тренинг-менеджер.

Функции духовки не ограничиваются лишь приготовлением выпечки и запеканием. Это многофункциональное кухонное устройство, которое, если с ним познакомиться поближе, позволит в День независимости республики удивить семью и гостей невероятно вкусными блюдами.