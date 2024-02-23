Пожар в многоэтажном жилом доме в Испании: четверо погибших, 19 человек пропали без вести

Девятнадцать человек все еще считаются пропавшими без вести.

Пожар охватил 14-этажный дом в районе Кампанар и перекинулся на соседнее здание.

Пожарные спасали людей с балконов. По меньшей мере 14 человек, в том числе шесть пожарных и маленький ребенок, получили ранения.

Сильный ветер раздул пламя, но есть подозрения, что быстрому распространению огня способствовала легковоспламеняющаяся облицовка.

Более 20 пожарных бригад боролись с огнем, и к утру пятницы от здания осталась лишь огромная черная оболочка. Людей призвали держаться подальше от этого района.

В здании 138 квартир, в которых проживали 450 человек, сообщает газета El Pais со ссылкой на управляющего зданием.

Пожар в Валенсии Фото: Getty Images

Пожар в Валенсии Фото: Reuters

Пожар в Валенсии Фото: EPA

По сообщениям местных жителей, пожарные с помощью подъемных кранов спасли нескольких жильцов, в том числе семейную пару, живущую на седьмом этаже.

Одна из женщин рассказала телеканалу TVE, что видела, как пожарные пытались спасти подростка, застрявшего на втором этаже здания.

Причины возгорания пока неясны, но в стране уже звучат вопросы о материалах, использовавшихся при строительстве здания.

Эстер Пучадес, вице-президент Колледжа промышленных технических инженеров Валенсии, сообщила испанскому информационному агентству Efe, что ранее она уже осматривала здание. По ее словам, снаружи дом был отделан полиуретановым материалом, который больше не используется из-за опасений по поводу воспламеняемости.