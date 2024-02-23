Швейцарка Надин Фендрих, завоевавшая серебро в спринтерской эстафете на чемпионате мира 2021 года, приостанавливает свой сезон, поскольку в ближайшие несколько дней ей предстоит операция на сердце. При этом 28-летняя спортсменка планирует вновь выйти на старт на последних этапах Кубка мира в марте.
Серебряной призерше чемпионата мира придется лечь на операцию прямо в разгар сезона
Фендрих страдает аритмией, и вместе с медиками было принято решение немедленно провести операцию. Фендрих сообщила в Instagram, что у него были проблемы с дыханием во время этапов Кубка мира в Северной Америке, и она пропустила стартовую гонку в Канморе, Канада.
Фендрих прошла серьезное обследование, в ходе которого у нее выявили нарушения сердечного ритма. По данным Kronen Zeitung, это не опасная аритмия, но она ограничивает ее возможности на лыжне.
По этой причине Фендрих и медицинский персонал Швейцарской лыжной федерации решили, что операция будет проведена в ближайшие дни. Фендрих планирует снова стартовать на последних этапах сезона Кубка мира.
Фендрих, выигравшая серебро в спринтерской эстафете вместе с Лори ван дер Грааф на чемпионате мира в Оберсдорфе в 2021 году, выиграла пять этапов серии Кубка мира, четыре из которых были индивидуальными спринтами.