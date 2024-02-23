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Поддержка Центристской партии упала до рекордно низкого уровня

Rus.Postimees
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Михаил Кылварт.
Михаил Кылварт. Фото: Madis Veltman

Согласно февральскому опросу Turu-uuringud, поддержка Центристской партии упала до рекордно низкого уровня в восемь процентов.

Как и в последние три месяца, наибольшую поддержку в феврале имела партия «Отечество», которую поддержали 24 процента граждан Эстонии в возрасте 18 лет и старше, имеющих электоральные предпочтения, передает ERR.

Второй по популярности в феврале стала Партия реформ с поддержкой в 18 процентов. За ней следуют Эстонская консервативная народная партия с 17 процентами и Социал-демократическая партия с 16 процентами: по сравнению с январем, их рейтинг статистически значимо не изменился.

По сравнению с январем, поддержка Центристской партии в феврале снизилась: если месяц назад она составляла 12 процентов, то сейчас - всего восемь процентов.

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