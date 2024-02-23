Нотариус: при наследовании имущественные отношения супругов часто трактуют неверно

При подаче заявления о заключении брака супруги выбирают общность имущества, или раздельность имущества, или зачет прироста имущества. Во время брака изменить вид имущественных отношений можно путем заключения нотариально заверенного брачного контракта. В случае раздельности имущества или зачета прироста имущества совместного имущества у супругов не возникает.

«В своей практике я вижу все больше ситуаций, когда люди неверно истолковывают влияние выбора имущественных отношений, сделанного супругами при жизни, на производство по наследственному делу. Многие ошибочно полагают, что если у супругов, исходя из вида имущественных отношений, в течение брака не возникает совместное имущество, то живой супруг не входит в круг наследников», – отметила Янесе.

На самом же деле, в случае наследования по закону круг наследников одинаков независимо от выбранного супругами вида имущественных отношений: наследниками первой очереди являются родственники наследодателя по нисходящей линии, т.е. дети, наследниками второй очереди – родители наследодателя и их дети, то есть братья и сестры наследодателя, и наследниками третьей очереди – бабушки и дедушки наследодателя и их родственники по нисходящей линии, то есть дяди и тети наследодателя.