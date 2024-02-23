И никаких забот ⟩ Этот тип домов будущего набирает в Эстонии популярность

Компания Revonia OÜ до сих пор занималась в основном производством железобетонных погребов и подземных саун, но теперь к стандартному ассортименту продукции добавила бетонные модульные дома для установки под землей.

Компания, работающая более 10 лет, на сегодняшний день установила более 1500 модульных строений. Доверие завоевано как в Эстонии, так и за рубежом, а дилеров их решений можно найти в восьми странах.

Дома Revonia состоят из бетонных модулей разного размера, которые соединены между собой, а для утепления используется пенополиуретан и слой грунта толщиной один метр. В бетонные модули встраиваются пол, стены и сводчатый потолок.

На заводе компании в Вяэна модули дорабатывают и производят внутреннюю отделку. Для установки модулей необходимо лишь иметь подушку из щебня, на которую устанавливаются бетонные фрагменты. Вся установка занимает от нескольких часов до нескольких дней. Конечным результатом является дом, который не меняет общую картину окружающей среды и сохраняет природную флору.

По словам исполнительного директора компании Рауно Оя, возросший спрос объясняется следующим: «Есть несколько факторов. Благодаря покровному слою почвы это очень энергоэффективный и практически не требующий обслуживания дом с низкими круглогодичными затратами и отсутствием необходимости беспокоиться о ценах на электроэнергию. Дома также имеют расчетный срок службы более 100 лет. В-третьих, он защищен от сильного ветра, падающих деревьев, сильного снегопада и потенциальных взрывчатых веществ. Правда, к сожалению, в связи со сложившейся ситуацией, мы протестировали воздействие на модули различных осколочных мин. Могу сказать, что результаты оказались на удивление хорошими».

Эрих Киви, Руководитель по маркетингу компании, добавляет: «Дома оказались настолько популярными, что мы уже не могли проектировать дома по индивидуальным заказам и создали прайс-лист, состоящий из четырнадцати вариантов, где можно найти дома площадью от 10 до 80 квадратных метров».

«Для многих это - идея для создания дачи. Даже в неотапливаемом доме круглый год сохраняется стабильная температура, а когда вы направляетесь на дачу в отпуск или на выходные, вам достаточно включить отопление и активировать робота-уборщика. Тогда по приезду вы сможете сразу же начать беззаботный отдых. Почему бы не рассмотреть возможность покупки подземного дома? При таком выборе терять нечего, а приобрести можно очень многое».