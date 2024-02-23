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Институт: власти непризнанного Приднестровья могут скоро попроситься в состав России

Postimees
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Акция против государственных властей Молдовы. Тирасполь, январь 2024 года.
Акция против государственных властей Молдовы. Тирасполь, январь 2024 года. Фото: IMAGO/Artem Kulekin/Sputnik/Scanpix

Чтобы поддержать гибридную операцию против Молдовы, Приднестровье, сепаратистский регион на молдавской территории, может провести референдум о присоединении к Российской Федерации, сообщил американский аналитический центр Институт изучения войны (ISW).

Судя по всему, депутаты законодательных собраний Приднестровья всех уровней соберутся 28 февраля, чтобы объявить о проведении референдума по вопросу присоединения Приднестровья к России. В качестве предлога будет названа предполагаемая необходимость защитить в этом регионе российских граждан и так называемых соотечественников от Молдовы и от НАТО, указывает американский Институт изучения войны.

Сепаратистское правительство Приднестровья объявило 21 февраля, что ситуация в Приднестровье резко ухудшилась после 1 января 2024 года, в результате чего было принято решение созвать 28 февраля съезд депутатов всех уровней в столице Приднестровья Тирасполе.

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