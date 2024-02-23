Институт: власти непризнанного Приднестровья могут скоро попроситься в состав России

Судя по всему, депутаты законодательных собраний Приднестровья всех уровней соберутся 28 февраля, чтобы объявить о проведении референдума по вопросу присоединения Приднестровья к России. В качестве предлога будет названа предполагаемая необходимость защитить в этом регионе российских граждан и так называемых соотечественников от Молдовы и от НАТО, указывает американский Институт изучения войны.