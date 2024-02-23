Евросоюз ввел 13-й пакет санкций против РФ

В пятницу, 23 февраля, Совет ЕС ввел ограничительные меры в отношении 106 физических и 88 юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины или угрожающие им.

В санкционные списки попали компании и руководители военного и оборонного секторов, включая причастных к поставкам вооружений из КНДР в Россию, а также представители судебной власти, политики и лица, ответственные за незаконную депортацию и перевоспитание украинских детей.

Европейская комиссия назвала этот пакет беспрецедентным в связи с количеством новых имен, внесенных в санкционный список. Теперь в него входит уже более 2000 физических и юридических лиц.

Новые имена в санкционном списке

Новые санкции распространяются на 140 компаний и физических лиц, представляющих российский ВПК, в частности, производство ракет, беспилотников, зенитно-ракетных комплексов, военных автомобилей, высокотехнологичных компонентов для оружия и другое военное оборудование.

«В частности, в этот пакет вошли организации, торгующие различными ключевыми компонентами для беспилотников», - уточняется на сайте Еврокомиссии. Она утверждает, что использовала объективный и поэтапный подход к выявлению этих компаний, объединив факты, приведенные в различных источниках, подкрепленные коммерческими и таможенными данными.

В новый список также вошли десять компаний и физических лиц, участвующих в поставках северокорейского вооружения в Россию. Среди них министр обороны КНДР, а также нескольких компаний и физических лиц в Беларуси, оказывающих поддержку российской армии.