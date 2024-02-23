Фото ⟩ Пьяная девушка попала в ДТП

Сегодня, 23 февраля, в 8.38 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на 30-м километре дороги Канепи-Леэваку в волости Пыльва в Пыльвамаа, где 18-летняя девушка, сидевшая за рулем Volvo, попала в аварию возле автобусной остановки в деревне Мийасте.