Сегодня, 23 февраля, в 8.38 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на 30-м километре дороги Канепи-Леэваку в волости Пыльва в Пыльвамаа, где 18-летняя девушка, сидевшая за рулем Volvo, попала в аварию возле автобусной остановки в деревне Мийасте.
Фото ⟩ Пьяная девушка попала в ДТП
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Мартин Райд сообщил, что, по предварительным данным, девушка сначала врезалась в сугроб, а затем не справилась с управлением.
Она получила травмы, скорая помощь доставила ее в больницу. Как выяснилось, она находилась в состоянии опьянения, но была пристегнута ремнем, у нее есть водительские права. Шины автомобиля соответствовали требованиям.
Точные обстоятельства аварии устанавливаются. Спасатели расчистили дорогу для движения транспорта.