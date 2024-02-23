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Фото ⟩ Пьяная девушка попала в ДТП

Мати Мяэритс
, репортер
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Сегодня, 23 февраля, в 8.38 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на 30-м километре дороги Канепи-Леэваку в волости Пыльва в Пыльвамаа, где 18-летняя девушка, сидевшая за рулем Volvo, попала в аварию возле автобусной остановки в деревне Мийасте.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Мартин Райд сообщил, что, по предварительным данным, девушка сначала врезалась в сугроб, а затем не справилась с управлением.

Она получила травмы, скорая помощь доставила ее в больницу. Как выяснилось, она находилась в состоянии опьянения, но была пристегнута ремнем, у нее есть водительские права. Шины автомобиля соответствовали требованиям. 

Точные обстоятельства аварии устанавливаются. Спасатели расчистили дорогу для движения транспорта.

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