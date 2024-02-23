В Нарвской гимназии открыли мемориальную доску в память о погибших за Эстонию учениках

В пятницу, 23 февраля, в Нарвской эстонской гимназии состоялась торжественная церемония, приуроченная к Дню независимости Эстонской республики. Во время церемонии в здании школы представили мемориальную доску, посвященную ученикам, павшим в годы Освободительной войны.

Ученики гимназии собрались в актовом зале для того, чтобы спеть эстонский гимн и посмотреть на торжественное открытие памятной доски.

На доске перечислены пять имен эстонских учеников, погибших во время войны. По словам Ута Кроон-Ассафрей, руководителя основной школы, в Освободительной войне участвовало около 100 учеников, но эти данные вряд ли можно назвать точными.

«Данные идут из неполных списков Кайтселийта, и, согласно этим данным, на войну пошли и школьники. Чьи-то имена, возможно, потерялись. Не верю, что это всего пять учеников, потому что не верю в статистику войны. Эти имена на доске написаны потому, что конкретно их, скорее всего, помнили», - рассказала Кроон-Ассафрей.

Она добавила, что история мемориальной доски довольно интересная, так как эстонская школа была единственной взорванной школой в Эстонской Республике. «После восстановления мы решили, что можем стать памятником для всех нарвских школ, которые существовали в то время. Поэтому, когда мы вернулись сюда в 1996 году, установили эту доску», - пояснила Кроон-Ассафрей.

Доска повешена на одну из самых аутентичных стен в новом здании гимназии. «Это старая стена, ее специально оставили, видно, что кладка тут довольно архаичная. Мы решили, что это будет идеальным местом для доски», - добавила Кроон-Ассафрей, уточнив, что в гимназии есть ученики, для которых мемориальная доска имеет большое значение, потому что им интересна история.

Это доска уникальна, ни в одной другой нарвской школе таких досок нет.

Ута Кроон-Ассафрей на фоне мемориальной доски. Фото: Диана Харламова