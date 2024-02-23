Главная награда нынешней России – Герой России. Но в случае с Алексеем Навальным я бы наградил его звездой Героя прекрасной России будущего. Почему? Смерть Навального немедленно преобразила его в могучую историческую фигуру, в честь которой со временем будут названы улицы, проспекты, университеты, может быть, города, пишет Виктор Ерофеев.
ВИКТОР ЕРОФЕЕВ ⟩ Навальный – герой прекрасной России будущего
Такой кипучей, деятельной личности, противостоящей всей системе государственной власти практически в одиночку, поскольку его соратники всегда были скорее его помощниками, нежели сотоварищами, пойти найди на бескрайних просторах России. Есть, конечно, недавние аналоги в лице академика Андрея Сахарова или Бориса Немцова – это схожие с Навальным величины, но Навальный невероятно кинематографичен в силу своих неожиданных, ярких экзистенциальных ходов.
Красивый молодой мужчина, муж преданной мужу и делу мужа красивой женщины, отец красивых детей, он привлекает своими сомнениями и своими оригинальными находками, суровостью и чувством юмора. выплескивающимся в заразительном смехе. Он не боится скандалов и направленных против него провокаций – он ничего не боится, потому что знает, что русская власть – это обман и коррупция, он не боится то, что не уважает. При этом он считается с народным вкусом, пристрастиями, комплексами.
Он окунался в разные политические воды – был по молодости лет «яблочником», членом либеральном партии Явлинского, попробовал себя в риторике националистических «Русских маршей», затем отшатнулся от национализма, но был достаточно «дипломатичен» в вопросе возврата Крыма Украине после его аннексии (чтобы не потерять поддержку от толп сограждан, бурно радовавшимся присоединению полуострова). Он как-то неуклюже сказал, что Крым – не бутерброд с колбасой, который надо вырывать друг у друга. Это высказывание, а также его предложение провести независимый референдум в Крыму (который фактически является по международному праву частью Украины) вызвало возмущение в Европе, и дело кончилось тем, что Навальный «пролетел» мимо Нобелевской премии мира, к которой был так близок.
За эти (и некоторые другие) политические шероховатости его до конца его жизни не любил Явлинский, а моя коллега писатель Людмила Улицкая предпочитала бы ему, по ее словам, Вацлава Гавела (такого в России не имеется). Но в отношении властей он был поразительно смел. Его антикоррупционные, разоблачительные фильмы о сказочном и чертовски безвкусном путинском дворце в Геленджике на Кавказе (по проекту итальянского архитектора) или о несметных богатствах Дмитрия Медведева посмотрели миллионы и миллионы русских людей – после этого было ясно, что ему не сносить головы.
Однако он достаточно долгое время оставался видным и успешным политиком. Он сочетал в себе прагматика и мечтателя. Он понимал, что обездоленный русский человек живет надеждой на лучшее будущее. Навальный бросил свой знаменитый утопический лозунг о прекрасной России будущего. Одновременно он умело создал целую общероссийскую сеть Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). На московских выборах 2013 года получил более 27 процентов голосов москвичей. Это неслыханный успех для радикального оппозиционера.
С Путиным у них сложились отношения взаимной ненависти, но эта ненависть была у каждого особого качества. Путин ненавидел Навального как обидчика, принародно обсирающего его за его деспотическую деятельность. Навальный ненавидел Путина прицельно – за конкретные грехи: обманы, пустые обещания, страсть к власти.
Я был лично знаком с Алексеем по либеральному радио «Эхо Москвы», где у него была своя программа, а я был частых гостем радиостанции. Я говорил ему о том, что в его политической программе не хватает философской подкладки. Ведь сама иллюзия относительно прекрасной России будущего строится исключительно на том предположении, что страну оккупировал путинский режим, а большинство только и мечтает о его свержении.
С точки зрения революционера он был прав в своем дискурсе: для того, чтобы спасти народ, нужно его отмыть от пороков и возвеличить. У Навального было множество поклонников, но их явно не хватало для революции. Народное долготерпение, конформизм, пофигизм, повсеместный распад личности в криминальной среде, среди алкоголиков, бомжей, миллионов просоветских бюджетников и пенсионеров считались у Навального преодолимым злом, а ведь именно опираясь на эти настроения, Путин и превращался с годами в народного президента.
Навальный, однако, не боялся Путина даже тогда, когда власть стала намекать ему на тюремные сроки, привязывая их сначала к его якобы коммерческим махинациям (в молодости он был предпринимателем, я бы не сказал, что успешным, но обвинения против него имели сфабрикованный вид). В 2014 году начались его мытарства по судам. Но суды не испугали Навального – в конце концов его траванули «Новичком» - еще одно русское слово, которое вошло в международный обиход как обозначение отравы.
Навального спасли сначала русские доктора в Сибири, затем его поставили на ноги немецкие врачи в берлинской «Шарите». Власть, разумеется, отрицала отравление, но Навальный ухитрился прикинуться помощником ближайшего соратника Путина, позвонив одному из участников отравления. Незадачливый киллер выдал себя и сгорел – власть, тем не менее, до сих пор отрицает отравление.
Дальнейшее поведение Навального вызывает множество споров. Речь идет о его возвращении в Москву после лечения. 17 января 2021 года он сразу был арестован, еще не пройдя паспортный контроль, в московском аэропорту. После этого до самой смерти он ни одного дня не провел на свободе.
Условия его тюремного существования все время ухудшались, сроки за антигосударственные преступления (дело об организации «экстремистского» сообщества) росли и выросли до 19 лет в заключении. В конечном счете его отправили за Полярный круг, в пресловутую колонию особо строгого режима «Полярный волк», где его постоянно за мельчайшую провинность (вроде не расстегнутой на робе пуговицы) отправляли в холодную камеру ШИЗО множество раз.
Выжить в таких условиях было немыслимо. Кто руководил конкретно этой пыткой и получал наслаждения от мук Алексея – можно только догадываться. Впрочем, диссиденты и мировые лидеры однозначно винят за смерть Навального Путина.
Предполагал ли Навальный, что он возвращается из Берлина на родину в объятья смерти? Очевидно, что смерти он уже не боялся, он понимал, что только будучи свободным от страха смерти он сможет бороться с Путиным даже в тюрьме, мешая предвыборной кампании президента (тот идет в марте на новый шестилетний срок) и разоблачая путинскую агрессию в Украине.
Но по законам путинского правления те сообразительные оппоненты, которые остаются за границей, в основном получают от власти право на жизнь. Почему? Да потому что русская политическая эмиграция обламывает им крылья: нет прямого контакта с народом, с Россией, с соратниками. С точки зрения политика Навальный не мог не вернуться. Но он, по всей видимости, недооценил Путина.
Даже после лечения от «Новичка» у него оставались иллюзии того, что его не посмеют уничтожить дважды, что своим воскрешением из мертвых он отвоевал себе некоторую безопасность. Тогда, правда, еще не началась полномасштабная война с Украиной, которая показала, на какие военные подвиги способен русский царь. Но и Путин недооценил Навального. Тот не сдался даже в лютой тюрьме. Он продолжал борьбу со властью, находя тайные возможности сообщать свои идеи из арктического места пыток. Однако он был полностью в руках Кремля, который после смерти Навального устами некого сенатора поспешил сообщить о ней как о «несчастном случае».
В марте 2023 года документальный фильм «Навальный» канадского режиссера Дэниэла Роэра получил «Оскар». В его финале звучит как бы завещание Навального, сделанное на случай смерти: «Послание очень простое: не сдавайтесь. Если это произошло, это означает, что мы необыкновенно сильны в этот момент, раз они решили меня убить. И нужно использовать эту силу... Всё, что нужно для торжества зла, — это бездействие добрых людей. Поэтому бездействовать не надо»
Конечно, сам бы Навальный «несчастным случаем» назвал нынешнюю систему русской власти, которая его переиграла на нынешнем отрезке истории. Дальше – хотя когда будет это дальше? – русская история развернется лицом к Навальному и примет его в свои объятья. Все будет хорошо. Но, если честно, то Навальный был еще сравнительно молодым политиком, он умер в 47 лет. В эмиграции он бы пережил Путина (71 год) и наверняка бы сыграл свою роль в послепутинском отрезке истории. России будущего его будет сильно не хватать.