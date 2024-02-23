ВИКТОР ЕРОФЕЕВ ⟩ Навальный – герой прекрасной России будущего

Условия его тюремного существования все время ухудшались, сроки за антигосударственные преступления (дело об организации «экстремистского» сообщества) росли и выросли до 19 лет в заключении. В конечном счете его отправили за Полярный круг, в пресловутую колонию особо строгого режима «Полярный волк», где его постоянно за мельчайшую провинность (вроде не расстегнутой на робе пуговицы) отправляли в холодную камеру ШИЗО множество раз.

Выжить в таких условиях было немыслимо. Кто руководил конкретно этой пыткой и получал наслаждения от мук Алексея – можно только догадываться. Впрочем, диссиденты и мировые лидеры однозначно винят за смерть Навального Путина.

Предполагал ли Навальный, что он возвращается из Берлина на родину в объятья смерти? Очевидно, что смерти он уже не боялся, он понимал, что только будучи свободным от страха смерти он сможет бороться с Путиным даже в тюрьме, мешая предвыборной кампании президента (тот идет в марте на новый шестилетний срок) и разоблачая путинскую агрессию в Украине.

Но по законам путинского правления те сообразительные оппоненты, которые остаются за границей, в основном получают от власти право на жизнь. Почему? Да потому что русская политическая эмиграция обламывает им крылья: нет прямого контакта с народом, с Россией, с соратниками. С точки зрения политика Навальный не мог не вернуться. Но он, по всей видимости, недооценил Путина.