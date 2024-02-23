В деревне Вийтка в Вырумаа у шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа выстроились десять тракторов с развевающимися сине-белыми флагами и лозунгами, которые высмеивают обещания правительства.
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Фото ⟩ Высмеяли обещания правительства: на шоссе Таллинн-Тарту проходит акция протеста
В центре ряда тракторов стоит «Беларус», чей лозунг, прикрепленный к прицепу с грузом в виде навоза, гласит: Lugege mu huultelt («Читайте по губам»), что является намеком на давнее заявление премьер-министра Каи Каллас, что нет планов повышать налоги.