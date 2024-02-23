Россия обвинила Эстонию в нарушении правил на границе

​Таможенная служба РФ обвинила Эстонию и Латвию в намеренном замедлении работ по таможенному контролю грузов на границе и нарушении международных правил. Налогово-таможенный департамент Эстонии через Rus.Postimees ответил, что не считает необходимым комментировать заявления государства-агрессора. До этого ФСБ начала требовать у пересекающих границу данные о мобильных телефонах и отношении к войне.