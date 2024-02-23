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Россия обвинила Эстонию в нарушении правил на границе

Иван Скрябин
, журналист
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Российская таможня. Иллюстративное фото.
Российская таможня. Иллюстративное фото. Фото: Postimees

​Таможенная служба РФ обвинила Эстонию и Латвию в намеренном замедлении работ по таможенному контролю грузов на границе и нарушении международных правил. Налогово-таможенный департамент Эстонии через Rus.Postimees ответил, что не считает необходимым комментировать заявления государства-агрессора. До этого ФСБ начала требовать у пересекающих границу данные о мобильных телефонах и отношении к войне.

Временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы РФ (ФТС) Руслан Давыдов обвинил эстонских коллег в нарушении правил пропуска грузов. Российский чиновник заявил, что и таможенники Эстонии, и таможенники Латвии на пограничных пунктах пропуска с Россией ведут себя «неконструктивно».

«Дела на эстонской и латвийской границах не очень хороши, потому что наши бывшие партнеры себя ведут неконструктивно. Перестали отвечать на наши звонки и практически работают в режиме итальянской забастовки», - цитируют российские СМИ заявление главы ФТС.

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