В пятницу, 23 февраля, в Украине погиб литовец Тадас Тумас, воевавший против российских оккупантов, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на новостной портал 15min.
В Украине погиб военный-доброволец из Литвы
Эту информацию подтвердил порталу Сигитас Маляускас, коллега погибшего, руководитель инструкторской миссии в Украине «Змеиный остров».
По информации, литовец и украинец перевозили мины на передовую под Бахмутом, когда их машину сбил российский беспилотник. Родственники и посольство уже проинформированы о случившемся.
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас подтвердил 15min информацию о литовце, который воевал и погиб в Украине.
По данным 15min, это первый литовец, погибший в боевых действиях в Украине.
Ранее сообщалось о нескольких раненых в боях литовских бойцах. Также сообщалось и об одном погибшем литовце, но позже уточнили, что это произошло не в результате боевых действий.