ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Нарве появится пневмохолл! Что это?

Пневмохолл - это футбольное поле с надувной крышей, которое позволит разным спортсменам тренироваться круглый год, несмотря на погодные условия. Он появится по адресу Креэнхольми, 64. Общая сумма проекта обойдется примерно в 13,5 миллиона евро, но точную сумму сказать трудно.

В начале церемонии присутствующие подписали некое обращение к потомкам, положили его в капсулу, которую потом замуровали в фундаменте. Ожидается, что пневмохолл будет готов через год.

«Уникальность холла в том, что его можно будет использовать круглогодично. Как сказал президент спортивного клуба Narva Trans, это дает надежду на рост количества молодых футболистов - если сейчас у него 12 команд, то в будущем, может быть, их станет еще большо», - сказал вице-мэр Нарвы Олег Карпиков.