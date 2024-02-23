Фото ⟩ Гаражная распродажа в центре Таллинна привлекла тысячи людей

Эксклюзивное мероприятие с участием более тридцати местных дизайнеров привлекло тысячи поклонников местных творцов.

По словам организатора мероприятия и представительницы Эстонского дома дизайна Пирет Мяги, в гаражной распродаже приняли участие уже зарекомендовавшие себя на рынке эстонские дизайнеры.

У всех желающих была возможность по более низкой цене приобрести, например, свитера из шерсти мериноса из прошлых коллекций Woolish, пробные керамические работы Nüüd Ceramics, украшения Кристы Лехар и творения модельера Реэт Аус.

«Например, при глазуровании и обжиге керамики могут возникнуть небольшие трещины или вмятины, из-за чего некоторые экземпляры стали настоящей редкостью. Либо речь шла о последних экземплярах предыдущих коллекций и новых моделях, которые уже не продаются в обычных магазинах или вообще не дошли до магазинов. Так, Хелина Тилк в первый и в последний раз изготовила чашки совершенно новой формы. Эллен Ричард привезла совершенно новую капсульную коллекцию рубашек, созданную в сотрудничестве с брендом Ewald», - пояснила Мяги.

Фото: Enriko Pedaksalu

День эстонского дизайна призывает людей обратить внимание на эстонских дизайнеров и открыть для себя творения местных мастеров. «Эстонский дизайн является важной частью качественного функционирования общества, такого как сельское хозяйство, образование и культура. С помощью гаражной распродажи мы также хотим подчеркнуть работу, которую дизайнеры выполняют в подсобке, и проблемы, с которыми им приходится сталкиваться в своей работе каждый день, но которые обычно не доходят до публики», - добавила Мяги.

Это была вторая гаражная распродажа эстонских дизайнеров. Первая состоялась в 2018 году. В качестве локации выбран Solaris, поскольку в этом торговом центре сосредоточено множество дилеров эстонских дизайнеров, в том числе единственный, представляющий 100% эстонский дизайн, Эстонский дом дизайна.