Лаури Лаатс: дотации на строительство морских ветропарков опустошат кошельки налогоплательщиков

«Строительство наземных ветряных парков значительно дешевле и быстрее, причем застройщики выразили готовность построить их без государственных дотаций. Если наземные ветряные парки построить в запланированном объеме, то мы сможем покрыть существенную часть энергопотребления Эстонии. Строительство как морских, так и наземных ветряных парков должно проходить на равных условиях и без дотаций со стороны государства - налогоплательщики не должны оплачивать строительство», - сказал Лаури Лаатс.

По словам Лаатса, энергетический портфель должен быть как можно более разнообразным, чтобы мы могли обеспечить электроэнергию по стабильной и приемлемой для потребителя цене.

«Государство должно сосредоточиться на том, чтобы ускорить строительство наземных ветропарков. Также следует выделить дополнительное финансирование на сетевые соединения, чтобы в случае экстремальных погодных условий люди не оставались без электричества», - сказал он.