Министр климата, похоже, попался в ловко расставленные сети собственников морских ветряных парков, иначе как объяснить намерение выделить им огромные дотации в ситуации, когда существуют гораздо более дешевые решения, сказал заместитель председателя комиссии по экономике Лаури Лаатс.
Лаури Лаатс: дотации на строительство морских ветропарков опустошат кошельки налогоплательщиков
«Строительство наземных ветряных парков значительно дешевле и быстрее, причем застройщики выразили готовность построить их без государственных дотаций. Если наземные ветряные парки построить в запланированном объеме, то мы сможем покрыть существенную часть энергопотребления Эстонии. Строительство как морских, так и наземных ветряных парков должно проходить на равных условиях и без дотаций со стороны государства - налогоплательщики не должны оплачивать строительство», - сказал Лаури Лаатс.
По словам Лаатса, энергетический портфель должен быть как можно более разнообразным, чтобы мы могли обеспечить электроэнергию по стабильной и приемлемой для потребителя цене.
«Государство должно сосредоточиться на том, чтобы ускорить строительство наземных ветропарков. Также следует выделить дополнительное финансирование на сетевые соединения, чтобы в случае экстремальных погодных условий люди не оставались без электричества», - сказал он.