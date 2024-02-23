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Дошло и до драки? На заседании Таллиннского горсобрания между депутатами вспыхнул конфликт

BNS
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Юрген Лиги.
Юрген Лиги. Фото: Konstantin Sednev

По словам депутата Таллиннского горсобрания Хельве Сяргава, в четверг реформист Юрген Лиги довел конфликт на заседании горсобрания до физического столкновения, сам Лиги называет подобные заявления клеветой.

Сяргава сказала, что ситуация на заседании стала напряженной, когда член реформистской фракции Лиги отказался следовать установленным в горсобрании правилам, о которых ему неоднократно напоминал заместитель председателя горсобрания Марек Юргенсон. «Кульминацией словесной перепалки стал физический контакт», - отметила Сяргава.

По ее словам, сложившаяся на заседании ситуация была шокирующей. «Юрген Лиги отказался следовать правилам заседания, несмотря на неоднократные напоминания со стороны заместителя председателя Марека Юргенсона. Наряду со спором в зале депутат Лиги пытался продолжать спор с Юргенсоном у стола председателя горсобрания, я видела это лично. Через несколько мгновений кто-то из депутатов крикнул, чтобы вызвали полицию, поскольку конфликт перешел с вербальной стадии на физический контакт», - сказала она.

Сяргава назвала подобное поведение недопустимым. «Это депутат горсобрания, занявший эту позицию при поддержке голосов избирателей. Депутат должен осознавать свою роль и всегда сохранять достойное поведение. Я не понимаю, неужели это новая политическая культура, которой придерживаются отдельные реформистские депутаты, когда не могут добиться своего», - сказала она и добавила, что, насколько ей известно, никогда раньше ситуация в горсобрании не была настолько некрасивой.

«Фракция Центристской партии не приемлет подобное недостойное поведение депутата горсобрания Юргена Лиги и убеждена, что в свете данного инцидента избиратели обязательно дадут свою оценку», - заключила Сяргава.

Лиги: это клевета

Сам Лиги называет это утверждение клеветой. «Вчера в Таллиннском горсобрании была перебранка, в результате которой заместитель председателя горсобрания Марек Юргенсон и EKRE пожаловались, что его ударили. Заверяю, что это клевета. Это вроде притворства на футбольном поле или манера ябедничать старшим в детском саду, когда не справляешься сам, - написал Лиги в социальных сетях. - Физический контакт возник с его стороны, когда я выходил из помещения, спиной к нему, только потому, что он пытался сделать вид, будто он заставляет меня уйти. Я обернулся, чтобы предупредить, чтобы он убрался от моей спины. Потому что было невозможно двояко истолковать происходящее, он выгонял меня и на словах».

«Напряжение возникло из-за его подхода к руководству горсобранием - предвзятое, корыстное и отдающее предпочтение партии, - написал Лиги. - Руководство горсобрания состояло из двух членов, оба принадлежат к коалиции, потому что уже много месяцев подряд коалиция и EKRE проголосовали против кандидата от оппозиции и пост остался пустым. А теперь впервые и оппозиция получила заместителя председателя, но началась дискуссия о зарплате и компенсации заместителя председателя, а также юридических формулировках».

По его словам, Юргенсон заметно нервничал, руководя заседанием. «В конце концов высказался и я, чтобы поделить поровну — разделить эти 3500 между двумя, как и нагрузку. Но сперва я отметил, что в Рийгикогу было бы немыслимым подобное смещение оппозиционера коалицией и проведение различий. На это Центристская партия и EKRE зашумели и не дали мне договорить», - пояснил Лиги.

«Предусмотренные для вопроса короткие полминуты закончились так быстро, но Юргенсон не успокоил зал, как должен был бы, и не дал мне договорить, а сам начал спорить со мной как с оппонентом, сомневающимся в собственной зарплате», - добавил Лиги.

«Во время перерыва, когда я выходил из помещения, Юргенсон стоял у двери и, когда я проходил мимо, я сердито сказал ему, что он забыл все правила руководства. Разговор с глазу на глаз между коллегами всегда работал, даже если они не полностью согласны. И всегда получается договориться», - сказал Лиги.

«Он только подлил масло в огонь и велел мне убираться. Масло горит, так что я спросил, почему он думает, что я уйду, если он потребует. Но я все-таки пошел, потому что уже выходил, после короткой остановки, вызванной его грубостью. Но Юргенсон был сам так смущен своей грубостью, что пошел за мной и навалился на меня своим большим животом. Я предупредил его, но разговоры о драке - это просто жалкое притворство», - заявил Лиги.

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