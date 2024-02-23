Дошло и до драки? На заседании Таллиннского горсобрания между депутатами вспыхнул конфликт

«Напряжение возникло из-за его подхода к руководству горсобранием - предвзятое, корыстное и отдающее предпочтение партии, - написал Лиги. - Руководство горсобрания состояло из двух членов, оба принадлежат к коалиции, потому что уже много месяцев подряд коалиция и EKRE проголосовали против кандидата от оппозиции и пост остался пустым. А теперь впервые и оппозиция получила заместителя председателя, но началась дискуссия о зарплате и компенсации заместителя председателя, а также юридических формулировках».

По его словам, Юргенсон заметно нервничал, руководя заседанием. «В конце концов высказался и я, чтобы поделить поровну — разделить эти 3500 между двумя, как и нагрузку. Но сперва я отметил, что в Рийгикогу было бы немыслимым подобное смещение оппозиционера коалицией и проведение различий. На это Центристская партия и EKRE зашумели и не дали мне договорить», - пояснил Лиги.

«Предусмотренные для вопроса короткие полминуты закончились так быстро, но Юргенсон не успокоил зал, как должен был бы, и не дал мне договорить, а сам начал спорить со мной как с оппонентом, сомневающимся в собственной зарплате», - добавил Лиги.

«Во время перерыва, когда я выходил из помещения, Юргенсон стоял у двери и, когда я проходил мимо, я сердито сказал ему, что он забыл все правила руководства. Разговор с глазу на глаз между коллегами всегда работал, даже если они не полностью согласны. И всегда получается договориться», - сказал Лиги.

«Он только подлил масло в огонь и велел мне убираться. Масло горит, так что я спросил, почему он думает, что я уйду, если он потребует. Но я все-таки пошел, потому что уже выходил, после короткой остановки, вызванной его грубостью. Но Юргенсон был сам так смущен своей грубостью, что пошел за мной и навалился на меня своим большим животом. Я предупредил его, но разговоры о драке - это просто жалкое притворство», - заявил Лиги.