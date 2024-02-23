По словам депутата Таллиннского горсобрания Хельве Сяргава, в четверг реформист Юрген Лиги довел конфликт на заседании горсобрания до физического столкновения, сам Лиги называет подобные заявления клеветой.
Дошло и до драки? На заседании Таллиннского горсобрания между депутатами вспыхнул конфликт
Сяргава сказала, что ситуация на заседании стала напряженной, когда член реформистской фракции Лиги отказался следовать установленным в горсобрании правилам, о которых ему неоднократно напоминал заместитель председателя горсобрания Марек Юргенсон. «Кульминацией словесной перепалки стал физический контакт», - отметила Сяргава.
По ее словам, сложившаяся на заседании ситуация была шокирующей. «Юрген Лиги отказался следовать правилам заседания, несмотря на неоднократные напоминания со стороны заместителя председателя Марека Юргенсона. Наряду со спором в зале депутат Лиги пытался продолжать спор с Юргенсоном у стола председателя горсобрания, я видела это лично. Через несколько мгновений кто-то из депутатов крикнул, чтобы вызвали полицию, поскольку конфликт перешел с вербальной стадии на физический контакт», - сказала она.
Сяргава назвала подобное поведение недопустимым. «Это депутат горсобрания, занявший эту позицию при поддержке голосов избирателей. Депутат должен осознавать свою роль и всегда сохранять достойное поведение. Я не понимаю, неужели это новая политическая культура, которой придерживаются отдельные реформистские депутаты, когда не могут добиться своего», - сказала она и добавила, что, насколько ей известно, никогда раньше ситуация в горсобрании не была настолько некрасивой.
«Фракция Центристской партии не приемлет подобное недостойное поведение депутата горсобрания Юргена Лиги и убеждена, что в свете данного инцидента избиратели обязательно дадут свою оценку», - заключила Сяргава.
Лиги: это клевета
Сам Лиги называет это утверждение клеветой. «Вчера в Таллиннском горсобрании была перебранка, в результате которой заместитель председателя горсобрания Марек Юргенсон и EKRE пожаловались, что его ударили. Заверяю, что это клевета. Это вроде притворства на футбольном поле или манера ябедничать старшим в детском саду, когда не справляешься сам, - написал Лиги в социальных сетях. - Физический контакт возник с его стороны, когда я выходил из помещения, спиной к нему, только потому, что он пытался сделать вид, будто он заставляет меня уйти. Я обернулся, чтобы предупредить, чтобы он убрался от моей спины. Потому что было невозможно двояко истолковать происходящее, он выгонял меня и на словах».
«Напряжение возникло из-за его подхода к руководству горсобранием - предвзятое, корыстное и отдающее предпочтение партии, - написал Лиги. - Руководство горсобрания состояло из двух членов, оба принадлежат к коалиции, потому что уже много месяцев подряд коалиция и EKRE проголосовали против кандидата от оппозиции и пост остался пустым. А теперь впервые и оппозиция получила заместителя председателя, но началась дискуссия о зарплате и компенсации заместителя председателя, а также юридических формулировках».
По его словам, Юргенсон заметно нервничал, руководя заседанием. «В конце концов высказался и я, чтобы поделить поровну — разделить эти 3500 между двумя, как и нагрузку. Но сперва я отметил, что в Рийгикогу было бы немыслимым подобное смещение оппозиционера коалицией и проведение различий. На это Центристская партия и EKRE зашумели и не дали мне договорить», - пояснил Лиги.
«Предусмотренные для вопроса короткие полминуты закончились так быстро, но Юргенсон не успокоил зал, как должен был бы, и не дал мне договорить, а сам начал спорить со мной как с оппонентом, сомневающимся в собственной зарплате», - добавил Лиги.
«Во время перерыва, когда я выходил из помещения, Юргенсон стоял у двери и, когда я проходил мимо, я сердито сказал ему, что он забыл все правила руководства. Разговор с глазу на глаз между коллегами всегда работал, даже если они не полностью согласны. И всегда получается договориться», - сказал Лиги.
«Он только подлил масло в огонь и велел мне убираться. Масло горит, так что я спросил, почему он думает, что я уйду, если он потребует. Но я все-таки пошел, потому что уже выходил, после короткой остановки, вызванной его грубостью. Но Юргенсон был сам так смущен своей грубостью, что пошел за мной и навалился на меня своим большим животом. Я предупредил его, но разговоры о драке - это просто жалкое притворство», - заявил Лиги.