В очередную годовщину со дня провозглашения Эстонской республики, приходящуюся на весьма сложный исторический момент, нарвский журналист Роман Викулов предлагает посмотреть не только в прошлое, но и в будущее, в котором можно увидеть у нашей страны очень интересные перспективы. Скромный размер Эстонии дает нам шансы вписаться в новую реальность быстрее и эффективнее, чем это могут сделать огромные государства, являющиеся более сложными системами и менее мобильными конструкциями.
РОМАН ВИКУЛОВ ⟩ Эстония празднует 106-й день рождения: пора извлекать уроки из будущего
В Нарве уже с начала февраля проходят мероприятия, посвященные Дню независимости Эстонии. Только в официальной программе празднования, давно размещенной на городском сайте, четырнадцать мероприятий, а еще одно, крупное, совместное пение гимна на Ратушной площади, добавлено к ней на днях «прицепом», отдельной афишей.
24 февраля в 13.00 государственный гимн массово споют по всей Эстонии, от Хийумаа до Отепя и Нарвы, и самый русский город ЭР не будет выглядеть бледно - нарвитян соберется достаточно для убедительной телевизионной картинки, фоторепортажей. В любви к Эстонии пением признаются Тандемный хор Нарвского дома эстонского языка, представители Нарвского эстонского общества, Нарвской эстонской гимназии, Эстонской основной школы и Нарвской госгимназии.
Случайных певцов, не из этих организаций и учреждений, специально пришедших к ратуше обывателей наверняка будет немного, гораздо меньше, чем на поднятии флага в Нарвском замке на рассвете, а общее участие горожан во всех пятнадцати событиях все равно получится впечатляющим, не стыдным - точно. В целом все в этот месяц с празднованием в приграничном городе выглядит так, будто это большой юбилей, а не проходные 106 лет.
Но если кто-то 24 февраля возьмется устроить большой уличный опрос нарвитян, поинтересовавшись, чем важна независимость республики для каждого из них, что они ценят в своей стране сегодня, а также тем, что жители приграничного города знают об обстоятельствах создания Эстонской Республики, то его результаты скорее всего получается разочаровывающими.
Многие оспорят факт существования реальной независимости ЭР, будут говорить, как и что нам диктуют ЕС, НАТО и Америка, и какой от этого нам всем получается вред. На вопрос, что сейчас есть хорошего, замявшись на секунду, заговорят о плохом, о рекордной за последние 15 лет безработице в уезде, о росте цен и налогов, о безумном взлете тарифа на тепло, на который государство никак не может или не хочет повлиять, о безразличии правительства к бедам народа.
Выяснится, что о том, как Эстония стала 106 лет назад независимой, знает совсем мало кто из нарвских прохожих, да и то - в самых общих чертах. На приветственное поздравление с праздником кто-то обязательно посмеется, что «праздник был вчера», и поздравит с ним, если опрашивающий - мужчина.
Хорошее воспринимается как данность
Это если говорить об уличном опросе, стремительном, поверхностном, эмоциональном, но большая анкета или детальный разговор с каждым установили бы, что многое положительное, принципиально важное для каждого в повседневном укладе жизни в Эстонии люди просто принимают как данность. Это простые, привычные вещи.
Например, то, что мы живем в безопасной комфортной среде, когда уличная преступность почти незаметна, хотя еще четверть века назад новости о вырванных из рук пенсионерок сумочках были просто фоном для сообщений о более серьезных, но удручающе регулярных злодеяниях в публичном пространстве.
У критикующих организацию медицинской помощи наверняка найдутся добрые слова о ее качестве. Разговор о свободе слова установит, что она не безгранична, но существует и вполне широка. Критикующие государственную или местную власть признают, что руководство мы выбираем сами.
Многие сетующие на размер пенсии старики отметят, что живут все-таки лучше, чем безработные дети, а то, что людям ничто не мешает зарабатывать и за границей, все сочтут, в конце концов, важной возможностью, которой могло бы и не быть. Как само собой разумеющееся люди констатируют, что у нас высшее образование в основном бесплатно, а также отметят, что и изучение эстонского - давно не вопрос денег.
С историей будет и тут беда. Нарвитяне знают прошлое республики плохо, если говорить о старших поколениях, и принципиально это вряд ли может сильно измениться. Здесь многие привыкли видеть корень многих проблем, особенно в том, что русским почти неизвестна история потери независимости в 1940 году, последовавших за нею тут же жесточайших репрессий, жертвами которых становились и самые обычные люди, в том числе русские.
Это старый разговор, безнадежный, к сожалению, в том смысле, что он будет продолжаться еще десятилетия.
Новая реальность на пороге
Кажется, что прошлое 106-летней Эстонии слишком сильно во многих смыслах определяет ее будущее. Мы заинтересованны в сохранении того, что есть, воспроизведении того важнейшего, что было, несмотря на меняющиеся условия, но это не может быть единственной главной задачей с учетом того, что мир стремительно входит в совершенно новую реальность.
Речь не о политике, а о четвертой промышленной революции, для которой слово «революция» подходит гораздо больше, чем для пары предыдущих.
Переход к новому укладу жизни, который неразрывно связан с инновациями, цифровыми технологиями, развитием искусственного интеллекта, пока проходил сравнительно плавно, но он ускоряется, государства уже не успевают. Огромные массы наемных работников уже нуждаются в переобучении, чтобы быть эффективными, но люди в целом все меньше нужны современной экономике.
О технологической сингулярности, моменте, когда технологическое развитие станет неуправляемым и необратимым, приведет к радикальным и пока в деталях совершенно неизвестным изменениям характера человеческой цивилизации, говорят уже не как о гипотетическом событии в неопределенном будущем, а о том, что обязательно случится уже в следующем десятилетии. По некоторым прогнозам - в его начале.
О последствиях сингулярности можно много фантазировать, но прежде всего нужно опираться на прогнозы специалистов, учитывающих наблюдаемые сейчас темпы технологического развития, динамику, говорящих о том, что будет обязательно. Прогнозы разнообразны, и вряд ли стоит стараться выбрать самый достоверный, оценивая авторитет авторов, так как все они они говорят примерно об одном.
О том, что до или более полумиллиарда человек на планете, около 15 процентов всей рабочей силы, уже к началу 30-х потеряют работу из-за того, что их функции станут выполнять программы и роботы. Исчезают отдельные профессии, а там, где человек был главным, он все чаще играет вспомогательную, необязательную роль.
Размер Эстонии - ее козырь
Скромный размер Эстонии дает нам шансы вписаться в новую реальность быстрее и эффективнее, чем это могут сделать огромные государства, являющиеся более сложными системами, менее мобильными конструкциями.
Независимой, самостоятельной в очень многом Эстонии, нужно иметь свой собственный план действий в новых условиях, который, конечно, должен быть связан с новыми подходами в развитии системы образования. А она у нас сейчас находится в кризисе, связанном как раз с оттоком рабочей силы, непопулярностью профессии учителя, которая сама по себе непременно сохранится в любых условиях. Это, конечно, нонсенс, когда людей нет там, где без них не обойтись, где они могут быть уверены в завтрашнем дне.
Пора извлечь уроки из в общих чертах понятного будущего этого мира, который нас удивит по-хорошему, если не опоздаем, что было бы глупо. Тот случай, когда независимость открывает особые возможности для истории успеха, лидерства, новой «эстонской Нокии» масштабов всего государства.