РОМАН ВИКУЛОВ ⟩ Эстония празднует 106-й день рождения: пора извлекать уроки из будущего

У критикующих организацию медицинской помощи наверняка найдутся добрые слова о ее качестве. Разговор о свободе слова установит, что она не безгранична, но существует и вполне широка. Критикующие государственную или местную власть признают, что руководство мы выбираем сами.

Многие сетующие на размер пенсии старики отметят, что живут все-таки лучше, чем безработные дети, а то, что людям ничто не мешает зарабатывать и за границей, все сочтут, в конце концов, важной возможностью, которой могло бы и не быть. Как само собой разумеющееся люди констатируют, что у нас высшее образование в основном бесплатно, а также отметят, что и изучение эстонского - давно не вопрос денег.

С историей будет и тут беда. Нарвитяне знают прошлое республики плохо, если говорить о старших поколениях, и принципиально это вряд ли может сильно измениться. Здесь многие привыкли видеть корень многих проблем, особенно в том, что русским почти неизвестна история потери независимости в 1940 году, последовавших за нею тут же жесточайших репрессий, жертвами которых становились и самые обычные люди, в том числе русские.

Это старый разговор, безнадежный, к сожалению, в том смысле, что он будет продолжаться еще десятилетия.

Новая реальность на пороге