Эстонец Мартин Теннинг, ставший виновником смертельного ДТП в Украине в конце прошлого года, на момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения 0,5-промилле, подтвердили Postimees в полиции Днепра.
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Гражданин Эстонии совершил в Украине смертельное ДТП: полиция раскрыла детали трагедии
Трагическая авария произошла в Днепропетровской области вечером 29 декабря, когда Таннинг доставлял очередную партию помощи украинскому подразделению. Таннинг находился за рулем предназначенного для солдат грузовика Volvo, который в плохих погодных условиях и в темноте въехал сзади во внедорожник Nissan, который, в свою очередь, отбросило на едущий впереди трактор. Пассажир Nissan, сидевший рядом с водителем, погиб.