Гражданин Эстонии совершил в Украине смертельное ДТП: полиция раскрыла детали трагедии

Трагическая авария произошла в Днепропетровской области вечером 29 декабря, когда Таннинг доставлял очередную партию помощи украинскому подразделению. Таннинг находился за рулем предназначенного для солдат грузовика Volvo, который в плохих погодных условиях и в темноте въехал сзади во внедорожник Nissan, который, в свою очередь, отбросило на едущий впереди трактор. Пассажир Nissan, сидевший рядом с водителем, погиб.

«Это было трагическое стечение обстоятельств», - резюмировал смертельную аварию один из друзей Таннинга. В момент происшествия, помимо темноты, был еще снегопад и туман. По словам друга Таннинга, Мартин ехал на разрешенной скорости - старый грузовик Volvo не ехал быстрее - вместе с сопровождавшей его военной машиной. После аварии высказывались предположения, что Nissan на тросе тянул трактор, и поэтому задние фары Nissan не были включены, поэтому Таннинг заметил машину так поздно.